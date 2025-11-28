南亞公司攜手日東紡 進行特殊玻纖布策略合作

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

近年來AI應用迅速崛起，帶動特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。為因應此一趨勢，南亞（1303）與日本特殊玻纖領導大廠日東紡(Nittobo)決定攜手，共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求。

南亞長期深耕電子材料製造領域，玻纖布、銅箔、環氧樹脂及銅箔基板等產品的產能全球排名名列前茅，製造技術及品質深受國際大廠肯定。

此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布；公司將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由南亞協助織造。

日東紡在全球特殊玻纖布供應鏈居於領導地位，除生產合作外， 日東紡亦將長期且穩定地供應本公司「第2代低介電玻璃原紗(NER)」關鍵原料，有助於強化南亞高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場。

而南亞與日東紡的策略合作，不僅是雙方在電子材料事業的重要里程碑，更將透過產能互補、技術協同與穩定原料供應，創造雙贏效益，進一步提升整體經營績效。公司將以此合作為基礎，持續深耕高階電子材料市場，為股東創造長期穩健的價值。

