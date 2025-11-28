聽新聞
OKmart今年鮮食成長5成 民生快消結合農易送EXPRESS業績翻倍
OKmart自去年8月起即聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，今年以來呈現亮眼成績，包括鮮食與餐食整體業績年增51%，顯示策略奏效；並透過 「農易送EXPRESS」── OKmart與全國農漁會共同推動的地產地銷物流服務，帶動農產、飲料、烘焙與伴手禮等，擴大社區採買力，在民生快消品項如紙巾、水、食材等突破100%成長，顯示「在地、即取、短鏈配送」已成為門市的新消費動能。
OKmart目前全台包裹取件門市為798間，加上OKmini智販點、以及不對外部消費者開放的特殊場域全台門市1,099間。OKmart表示，台灣內需與民生消費模式快速變化，便利商店一直是消費者必備消費，從疫情後，日常飲食與生活採購的需求產生場域、商品類型轉換，食品、飲料與消費性民生用品在2024、2025年維持穩健擴張，顯示即食、短鏈供應與社區採買需求強勁，電商雙11買氣感受則熱度下降。
OKmart近期鮮食做出不少升級，像是推出 「台東知本金聯世紀酒店 × OKmart」聯名兩款鮮食新品-XO醬拌麵、飛魚XO醬炒飯，皆售價89元，以飯店海洋風味結合地方食材，皆有效提高店內即食餐食的品質競爭力，滿足上班族與通勤族的快速餐食需求。
另外，「農會直送」因應節氣與時令需求，囊括全國農漁會特色商品，滿足消費者生活日常、旅遊商機與跨縣市農漁特產便利購買的需要。便利商店早已從零食飲料進化為日常補給平台。相較電商需等待、傳統市場營業時間短、量販大包裝等，提供「想吃就買、當天吃完」的食材解決方案，更貼近現代人需求。
