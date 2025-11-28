SCFI運價指數終止連3跌 周漲幅0.69%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲幅0.69%。（本報系資料庫）
運價指數終止連3跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於28日出爐，指數上漲9.57點至1,403.13點，周漲幅0.69%，四大航線除遠東到美西線微下跌外，其餘都上漲。

國內的物流業者分析，時序已接近聖誕節及新年假期，整體出貨動能偏弱，歐、北美線短期內維持在跌深反彈小幅上漲走勢；推估要到12月中、下旬，因華人農曆春節前出貨潮開跑，才會有較明顯的變化，目前大陸整體裝載率大約僅有70%–90%，需求仍在低檔徘徊。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,404美元，較前一期上漲37美元，周漲幅2.7%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,232美元，較前一期上漲177美元，周漲幅8.61%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,632美元，較前一期下跌13美元，跌幅0.79%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,428美元，較前一期上漲44美元，漲幅1.84%。

近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)都與前一周持平；遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌2美元。

日本

