虹光集團大擴張 布局跨國資產、城市生活娛樂、企業商辦

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
虹光集團董事長宋大江(前)、宋大華(後)。圖／業者提供
虹光集團董事長宋大江(前)、宋大華(後)。圖／業者提供

虹光集團宣布啟動「三軌布局」策略，包含雅加達核心區服務式公寓的投資與翻修、台北大直與永康兩大據點的虹光LIVE餐飲休閒空間品牌推進，以及內湖植福路商辦大樓完工招商。

虹光集團由董事長宋大江與宋大華兄弟共同經營，宋大江表示，三大板塊涵蓋國際資產、城市生活娛樂與企業商務空間，形成可相互強化的事業體系，為集團下一個十年的營運擴張打下關鍵基礎。

宋大江表示，虹光集團佈局購入的「蘇迪曼輝盛庭國際公寓」位於雅加達黃金三角商務區，長期吸引跨國企業外派主管與國際商務客，是當地最穩定的長住市場之一。

此案在運營上仍由全球知名的星獅地產旗下輝盛國際品牌進行管理，擁有108個住宿單位，並具備健身房、泳池、餐飲空間與會議室等配套，長年維持穩定入住率。

在城市生活場景打造方面，宋大華表示，虹光LIVE餐飲休閒空間已分別於大直與永康商圈落地。虹光LIVE的定位不僅是餐飲集合，而是承載休閒、聚會、觀光、健康等多元需求的「城市生活平台」。品牌透過跨商圈延伸，逐漸在台北建立生活動線的網絡效應，形成消費者高度回訪的生活節奏。

宋大華表示，虹光LIVE的核心價值在於「創造生活被看見的場景」。城市的競爭早已不是硬體，而是生活。虹光LIVE的設計就是要讓大直、永康以至未來的其他商圈，變得更有溫度、更有活力。

商辦開發方面，虹光集團位於內湖的植福路商辦大樓已進入完工招商階段，總樓地板面積近3,000坪，採現代化建築語彙與綠建築理念，適合科技、金融、新創及創意產業進駐。大樓未來將與大直的虹光LIVE餐飲休閒空間形成生活與商務互補的動線，提供企業更完整的周邊生活機能。

虹光集團表示，商辦空間、城市生活娛樂場景與跨國資產的結合，讓集團在城市中扮演的角色從「開發者」升級為真正的「生活營運者」，使商業與生活在同一區域形成更緊密的循環。

餐飲 商辦 雅加達 綠建築

