OKmart明年起停收蝦皮境內包裹「不再當蝦皮倉庫」 僅保留跨境服務

OKmart 28日在官網宣布，將調整與蝦皮購物之物流合作模式，自2026年1月1日起，全台798間門市將停止提供蝦皮平台「境內包裹寄件與取件服務」，但「境外（跨境）包裹取件」仍持續合作，且服務規模將進一步擴大。此為雙方基於營運規劃與物流資源重新配置所做出的策略調整，其他電商平台境內包裹寄取件服務不受影響。

OKmart指出，隨著近年網購平台逐步建構自有物流據點，電商包裹多由平台體系吸收，消費者對超商寄取件需求相對下降，超商在包裹量與門市營運效益之間的平衡已出現挑戰。在此市場結構轉變下，雙方達成共識於合約期滿後終止蝦皮境內包裹合作，未來門市將更聚焦於商品力、鮮食補給、OKCAFE與生活補貨等核心服務。

為協助買賣雙方順利過渡，OKmart透露，2026年1月1日23時59分59秒前申請的寄件單號，仍可於1月1日至1月4日期間至OKmart寄件；若買家於2026年1月1日後收到OKmart到店簡訊，也可照常取件。

值得注意的是，此次調整僅限「蝦皮境內包裹」。蝦皮跨境包裹取件不僅維持合作，全台可寄取件門市（不含特殊場域與智能販售據點）將持續支援並強化服務。

對於和蝦皮合作模式的調整，OKmart說明，主要是面對市場變化及營運壓力，聚焦門市營運效率與消費體驗已成必要方向，未來也將持續優化便利服務。

事實上，OKmart與蝦皮的合作已歷經數度分合。OKmart與蝦皮自2022年3月啟動超取與寄件雙向服務，帶動疫情下業績逆勢成長逾兩成，門市一度被大量包裹堆滿，被外界稱作「蝦皮倉庫」。原獨家合作於2024年1月終止，但同年6月雙方再度合作，搶在618前推出超取免運活動。此次境內包裹合作退出，為雙方合約到期後，重新進行策略調整。

業界分析，此舉將促使OKmart門市營運模式回歸零售本質，聚焦商品與鮮食品質，而蝦皮跨境物流服務延續，也保留雙方未來合作可能。

倒是此一消息傳到門市端，一線人員歡聲雷動。主要是過去境內蝦皮包裹量龐大，經常佔據店內陳列空間與作業動線，不僅影響商品展示，也增加人員搬運與管理壓力。隨著境內包裹合作終止，門市將可重新聚焦商品陳列與銷售，釋放倉儲空間及人力投入，加速回歸「便利商店本質」，提升服務品質與來客購物體驗。