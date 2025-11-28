補教老師被騙千萬一度想不開 房仲扮「救命繩索」幫忙脫困

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志。圖／永慶房產集團提供
有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志。圖／永慶房產集團提供

詐騙橫行，桃園一位補教老師也受害，被騙逾千萬元，只好把房子拿去抵押借錢，但壓力太重，一度輕生。還好，旗下一位房仲熱心幫他協商債務，處理房子，最後順利脫困。

永慶房屋表示，這位房仲是有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志，他耕耘桃園平鎮區在地房市多年，深獲在地居民信賴，去年經手56件成交案件，平均周周都有成交。

永慶表示，案件主角是一位補教教師，原本生活穩定，但因誤信投資詐騙而背上逾千萬元的負債。

為了償還債務，他分別向銀行與私人借款，房子同時設定銀行及三個私人抵押，龐大還款壓力，讓他一度走上絕路，所幸及時被救回。

為解決債務，這位教師找上專營平鎮房市的徐銘志。徐銘志瞭解狀況後，告訴老師，「實價行情，房屋市價在1,100萬元左右，我知道你有緊急需求，雖然房市不好，但我會盡我所能幫你賣到好價格。」

徐銘志的誠懇態度，獲得教師認可，決定以「專任委託」，交由徐銘志處理出售事宜。

徐銘志也不負老師期望，僅用一個月，就以1,130萬元售出；銷售期間，他也與債權人進行協商，成功爭取到售屋後到還款前的期間免付利息，最後協助屋主順利塗銷貸款。

由於扣除銀行與私人借貸的債務後，教師還有30萬元作為租屋與生活資金，讓教師既驚又喜，對徐銘志感激不己。

永慶表示，房仲不僅是買賣雙方的溝通橋樑，更可能是拉人一把的「救命繩索」，徐銘志就是很好的例子。而他秉持的誠實服務，正是永慶房仲集團的一大特色。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

