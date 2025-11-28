和泰大金空調總經理交接 由副總經理陳永澤升任

和泰大金空調台灣總代理和泰興業11月28日舉行新卸任總經理交接，董事長王玄郎原兼任總經理，現卸任總經理職務，由執行副總經理陳永澤升任總經理，交接儀式由和泰大金會長蘇一仲監交，此象徵和泰大金企業治理延續穩健與人才傳承的成熟體系。

和泰大金會長蘇一仲表示，和泰大金長期以「穩健經營、追求卓越」為核心精神，專注推動大金空調在台灣市場的深耕與發展，在冷凍空調產業中奠定領先地位。他肯定王玄郎在總經理任內的卓越貢獻，期許新任總經理陳永澤承先啟後，引領邁向下一階段重要里程碑。

王玄郎總經理任職期間，成功帶領世界第一和泰大金空調深植台灣市場，鞏固龍頭地位。他將繼續擔任和泰興業董事長，持續在策略與治理方向上提供指引，陪伴企業走向更高成就。

新任總經理陳永澤27年來擔任公司深耕第一線實戰領航，是歷練最完整、最具市場底蘊接班人才。他畢業於靜宜大學管理學院碩士班，從中區經銷處課長、副理、處長到營運長，長期深耕通路，累積扎實區域及市場實戰經驗。2021年起擔任桃竹苗區營運長，展現卓越的市場洞察力與組織營運能力。2023年升任營業總處副總經理，負責全台通路策略與營運管理；2024年11月擔任執行副總經理，掌握營運核心。

和泰大金總經理陳永澤表示，在蘇一仲會長與王玄郎董事長建立良好的販售制度、教育訓練與後勤服務，打造優良的企業環境下，將持續深化和泰大金空調三大核心品牌價值：高品質，持續引進大金最新技術與全球同步品質標準。高服務，整合通路與售後服務能量，報修就是信任的開始。高滿意，深化顧客體驗，強化市場品牌力。

他強調，和泰興業將在穩健基礎中追求創新，以更敏捷、更務實的方式提升組織動能。未來將以「讓客戶覺得最放心品牌，員工最驕傲企業」帶領團隊面對市場變化，持續提供更卓越的產品與服務。持續落實企業願景，使和泰興業持續成為台灣空調產業中「最值得信賴的標竿企業」，並為社會與顧客創造更大價值。