俄烏協商有進展國際油價跌 下周汽柴油估最多降1角
因美國商用原油庫存增加，加上美國敦促俄烏協商取得進展，國際油價下跌。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估12月1日凌晨零時起，汽、柴油每公升均不調整或調降新台幣0.1元。
若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.5元、超級柴油每公升25.5元或25.4元。
中油累算至11月27日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為63.28美元，較上週63.92美元下跌0.64美元。本週新台幣兌美元匯率為31.394元，較上週31.275元貶值0.119元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估汽油零售價調降0.1元，柴油調降0.1元。
中油啟動平穩措施後，預估下周汽、柴油均不調整或調降0.1元。台灣中油將於30日中午12時公布實際調整金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言