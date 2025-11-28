聽新聞
傳統房市旺季到！房市透出暖意 中低總物件去化最快
中信房屋統計11月門市交易量，全台月增6.4%、年減7.2%。中信房屋總經理張世宗指出，傳統房市旺季到，剛性買盤出籠，因此較上月小幅回溫。
進觀察六都成交量，台北市月增8.3%、年減5%；新北市月增2.1%、年減6.5%；桃園市月增9.2%、年增11.1%；台中市月增2.3%、年減9.3%；台南市月增7.6%、年減5.7%；高雄市月增9%、年增12.5%。
張世宗指出，隨著年底傳統房市旺季到來，剛性需求買盤陸續出籠，近期市場帶看量已見明顯增加，再加上部分屋主希望能在農曆年前順利成交、落袋為安，普遍更願意在價格上給予適度的讓利，因此使得10月、11月的交易量連續兩個月呈現小幅回升。
張世宗指出，惟鑒於目前央行的選擇性信用管制尚未鬆綁，銀行的貸款水位持續吃緊，購屋族在貸款端仍面臨一定的壓力，導致整體交易周期拉長，市場雖然透出些許暖意，但回升力道仍相對受限。
張世宗表示，目前市場買盤仍以有自住需求的首購族與換屋族為主力，中低總價物件因市場接受度高、負擔門檻較低，去化速度相對較快，在區域選擇上，買方多聚焦於生活機能成熟且具備未來發展性的區域。
展望後市，張世宗表示，12月18日的央行理監事會仍是市場關注的焦點，但依目前股市熱絡的情況來看，央行可能會擔心鬆綁信用管制將導致熱錢流入房市，由此判斷本次會議大幅放寬管制措施的機率並不高，預期政策將維持現行步調，若要進一步調整，可能需待明年再依通膨、經濟景氣、國際局勢及房市狀況，進行綜合評估後才會有具體動作。
