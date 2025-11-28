傳統房市旺季到！房市透出暖意 中低總物件去化最快

中信房屋統計11月門市交易量，全台月增6.4%、年減7.2%。中信房屋總經理張世宗指出，傳統房市旺季到，剛性買盤出籠，因此較上月小幅回溫。

進觀察六都成交量，台北市月增8.3%、年減5%；新北市月增2.1%、年減6.5%；桃園市月增9.2%、年增11.1%；台中市月增2.3%、年減9.3%；台南市月增7.6%、年減5.7%；高雄市月增9%、年增12.5%。

張世宗指出，隨著年底傳統房市旺季到來，剛性需求買盤陸續出籠，近期市場帶看量已見明顯增加，再加上部分屋主希望能在農曆年前順利成交、落袋為安，普遍更願意在價格上給予適度的讓利，因此使得10月、11月的交易量連續兩個月呈現小幅回升。

張世宗指出，惟鑒於目前央行的選擇性信用管制尚未鬆綁，銀行的貸款水位持續吃緊，購屋族在貸款端仍面臨一定的壓力，導致整體交易周期拉長，市場雖然透出些許暖意，但回升力道仍相對受限。

張世宗表示，目前市場買盤仍以有自住需求的首購族與換屋族為主力，中低總價物件因市場接受度高、負擔門檻較低，去化速度相對較快，在區域選擇上，買方多聚焦於生活機能成熟且具備未來發展性的區域。