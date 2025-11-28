快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

17Life將會員經濟模式外拓 Richart Mart 商城雙11賣iPhone展現好成績

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台新銀行旗下「Richart Life」經營會員專屬購物平台Richart Mart商城，透過整合17Life系統與PayEasy商品資源，展現亮眼成績，統計今年雙11電商檔期中，9至11月蘋果新機上市期間，該商城iPhone手機銷售額突破1.4億元，成為本次檔期的矚目焦點。

Richart Mart商城透過點數回饋機制，引進多元商品，為Richart Life超過300萬名會員提供專屬購物服務。目前由康太數位（17Life）提供系統服務，商品由PayEasy供應。PayEasy福利網站提供36萬件商品，在價格上具有競爭優勢，PayEasy與蘋果（Apple）公司直接合作，蘋果出貨，確保交貨品質，在新機上市期間依蘋果既定時程出貨，避免缺貨問題。

Richart Mart商城鎖定Richart Life會員生態圈，透過台新信用卡支付與點數回饋深化客戶關係。結合台新9月推出的台新Richart卡推廣，透過「100%點數返還最高1,600點」及「Richart Mart分期最高贈1,000點」兩項活動，吸引新卡友加入。

17Life董事長暨PayEasy總經理李易騰表示，電商重視轉換率，Richart Mart商城將電商服務視為會員服務的延伸，而非單純銷售通路。透過Richart Life超過300萬的會員基礎，商城能精準觸及具消費力的目標客群，在達成業績的同時，也實現客戶經營的目標。

Richart Mart商城的運作模式展現會員經濟的價值，相較於傳統電商平台需要大量行銷費用爭取流量，封閉式商城擁有既有會員基礎，結合信用卡支付、點數回饋等金融工具，能以較低成本獲取目標客戶。

PayEasy目前服務超過1,200家企業、75萬名企業會員。近年來PayEasy發展B2B2C模式，除既有企業福利業務外，透過與外部會員生態圈的合作，將電商運營能力延伸至金融、電信、支付、旅遊等會員零售領域。

Richart Mart商城的運營成果，展現PayEasy在會員經營與商品整合上的能力。預期明年17Life與PayEasy將持續經營Richart Mart商城，計劃擴大商品類別、強化會員優惠，並結合ESG永續議題，打造更具社會責任的消費服務。

商品 電商 台新

延伸閱讀

蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出

懂整合外包與設計個人專屬AI 電商品牌操盤手：一個人也能成為一支軍團

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

電動機車、iPhone 17統統送！嘉縣29日中埔秋之盛典引爆人潮

相關新聞

傳統房市旺季到！房市透出暖意 中低總物件去化最快

中信房屋統計11月門市交易量，全台月增6.4%、年減7.2%。中信房屋總經理張世宗指出，傳統房市旺季到，剛性買盤出籠，因...

17Life將會員經濟模式外拓 Richart Mart 商城雙11賣iPhone展現好成績

台新銀行旗下「Richart Life」經營會員專屬購物平台Richart Mart商城，透過整合17Life系統與Pa...

宏碁智醫宣布 三項創新醫療產品通過 TFDA 認證

宏碁智醫（6857）近期宣布，旗下三項創新醫療產品—「VeriCompact 可攜式 X 光系統」、「VeriSee P...

預算有限可看房了 內政部：全台中位數房價跌破千萬

內政部28日發布今年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用管制等...

陞醫生化脈衝誘導技術 醫療科技展首度亮相

明基佳世達集團旗下陞醫生物科技（AM BioTech）專利「Bio-Pulsed生化脈衝誘導技術」將在醫療科技展亮相。B...

中華信評：華航新機採購計劃將壓縮財務緩衝空間

中華信評表示，中華航空股份有限公司（2610）（華航）訂購多架新飛機的計劃將自2029年起壓縮該公司的信用指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。