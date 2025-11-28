17Life將會員經濟模式外拓 Richart Mart 商城雙11賣iPhone展現好成績

台新銀行旗下「Richart Life」經營會員專屬購物平台Richart Mart商城，透過整合17Life系統與PayEasy商品資源，展現亮眼成績，統計今年雙11電商檔期中，9至11月蘋果新機上市期間，該商城iPhone手機銷售額突破1.4億元，成為本次檔期的矚目焦點。

Richart Mart商城透過點數回饋機制，引進多元商品，為Richart Life超過300萬名會員提供專屬購物服務。目前由康太數位（17Life）提供系統服務，商品由PayEasy供應。PayEasy福利網站提供36萬件商品，在價格上具有競爭優勢，PayEasy與蘋果（Apple）公司直接合作，蘋果出貨，確保交貨品質，在新機上市期間依蘋果既定時程出貨，避免缺貨問題。

Richart Mart商城鎖定Richart Life會員生態圈，透過台新信用卡支付與點數回饋深化客戶關係。結合台新9月推出的台新Richart卡推廣，透過「100%點數返還最高1,600點」及「Richart Mart分期最高贈1,000點」兩項活動，吸引新卡友加入。

17Life董事長暨PayEasy總經理李易騰表示，電商重視轉換率，Richart Mart商城將電商服務視為會員服務的延伸，而非單純銷售通路。透過Richart Life超過300萬的會員基礎，商城能精準觸及具消費力的目標客群，在達成業績的同時，也實現客戶經營的目標。

Richart Mart商城的運作模式展現會員經濟的價值，相較於傳統電商平台需要大量行銷費用爭取流量，封閉式商城擁有既有會員基礎，結合信用卡支付、點數回饋等金融工具，能以較低成本獲取目標客戶。

PayEasy目前服務超過1,200家企業、75萬名企業會員。近年來PayEasy發展B2B2C模式，除既有企業福利業務外，透過與外部會員生態圈的合作，將電商運營能力延伸至金融、電信、支付、旅遊等會員零售領域。

Richart Mart商城的運營成果，展現PayEasy在會員經營與商品整合上的能力。預期明年17Life與PayEasy將持續經營Richart Mart商城，計劃擴大商品類別、強化會員優惠，並結合ESG永續議題，打造更具社會責任的消費服務。