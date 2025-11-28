宏碁智醫宣布 三項創新醫療產品通過 TFDA 認證

宏碁智醫（6857）近期宣布，旗下三項創新醫療產品—「VeriCompact 可攜式 X 光系統」、「VeriSee Platform 影像分析平臺」與「VeriSee GLC智視康-青光眼」—正式取得台灣食品藥物管理署（TFDA）查驗登記許可，未來將協助提升基層醫療可近性、透過AI技術強化疾病早期偵測能力，並為民眾帶來更便利且整合的智慧醫療服務。

「VeriCompact 可攜式 X 光系統」能透過 X 光產生人體內部結構影像，拍攝後的影像會藉由 CR 或 DR 接收器進行讀取，再提供給醫師進行診斷成人肺部疾病、骨折或其他骨科問題等。本系統可搭配專用支撐架，具備輕巧設計、方便移動，拍攝時僅需低量的輻射劑量，讓醫護人員能夠高機動性進行操作，且能在各種場域快速部署。不論是在居家照護、長照機構、偏鄉巡診，或是急診與病房，都能快速取得清晰的胸腔或骨骼影像，大幅降低病患移動的不便與風險。

整合宏碁智醫三大VeriSee模組產品的「 VeriSee Platform 影像分析平臺」亦同步取得認證。醫護人員未來只需透過標準的彩色眼底相機取得影像並上傳至平台，即能同時篩檢VeriSee DR（糖尿病視網膜病變）、VeriSee AMD（年齡相關性黃斑部病變）及VeriSee GLC（青光眼），由 AI 自動進行分析並提供初步結果，協助臨床做出更即時的判斷。全新VeriSee Platform能協助眼底影像初步分析，使眼科與基層醫療場域能更快速完成多眼疾篩檢，提升早期偵測效率。

其中，「VeriSee GLC智視康-青光眼」為全台首款青光眼人工智慧醫療器材軟體，能透過眼底鏡拍攝的彩色眼底影像，自動分析與青光眼相關的三大重要指標：垂直杯盤比（VCDR）、上／下側視神經盤環盤比（RDR），及視網膜神經纖維層（RNFL）是否缺損。系統會於影像上標示視神經杯、盤輪廓，並輸出青光眼二分類的篩檢結果，協助臨床進行初步風險判讀與轉診參考。青光眼初期症狀不明顯，易被忽略，許多患者就醫已屬晚期，宏碁智醫期待能透過先進的人工智慧篩檢醫材，推動民眾定期篩檢，以即時治療。

宏碁智醫將於12月4日至7日出席「台灣醫療科技展（Taiwan Healthcare+ Expo）」，並於南港展覽館 1 館四樓 N602 攤位展示此三款已取得醫療器材認證之產品，並發表多項全新智慧醫療解決方案，提供現場體驗，以協助醫療機構與產業夥伴深入了解最新 AI 應用成果。

宏碁智醫董事長連加恩醫師與總經理許凱程醫師亦將親臨展位舉辦講座，分享 AI 智慧醫療之最新發展趨勢與臨床應用觀點，誠摯邀請醫療界及產業先進蒞臨參與。