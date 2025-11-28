陞醫生化脈衝誘導技術 醫療科技展首度亮相

明基佳世達集團旗下陞醫生物科技（AM BioTech）專利「Bio-Pulsed生化脈衝誘導技術」將在醫療科技展亮相。Bio-Pulsed生化脈衝誘導技術能依據生技、保養、育髮等不同應用需求，提供精準調控生化脈衝微環境，誘導外泌體內的活性分子組合，形成具特定設計目的分子配置。

陞醫生技透過Bio-Pulsed生化脈衝誘導技術延伸，專注於靶向功能型外泌體的研發與量產，跨足生技、皮膚保養、頭皮護理全方位領域。其中在保養領域，可作為保養品配方中的外泌體基礎原料。

陞醫表示，陞醫持續深耕外泌體與再生醫療相關材料與應用的研究與技術驗證，並結合AI智慧生醫分析與自動化生產管理，打造可長期穩定運作的生醫製程系統。期望透過此次展會與全球產業夥伴建立更深層合作，共同推動外泌體與再生醫療材料技術進入更成熟且可擴展的產業化階段，成為亞太地區外泌體技術的重要推動者。