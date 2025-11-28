預算有限可看房了 內政部：全台中位數房價跌破千萬

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
內政部28日發布今年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用管制等因素影響，中位數住宅價格連續2季下跌，加上家戶可支配所得持續增加，使房貸負擔率自去年第3季高點以來，連續3季出現下降。

內政部表示，本季全國中位數住宅價格較上季下跌2%，由1,000萬元降至980萬元，房貸負擔率因此下降約0.89%。

另外，同期家戶可支配所得增加約1.51%，由97.67萬元增至99.14萬元，也使負擔率下降約0.66%。

五大銀行新承做購屋貸款平均利率小幅上升至2.282%，則使負擔率略升0.14%。最終計算結果，本季房貸負擔率較上季下降1.41%。

內政部指出，本季6都房貸負擔率皆較上季下降，其中以新北市降幅1.83%最大，其次為台北市1.71%、台中市1.47%、台南市1.33%，桃園市及高雄市則分別下降1.25%及1.20%。

在6都以外地區，除澎湖縣上升外，各縣市房貸負擔率均呈下降趨勢，其中嘉義市房貸壓力降多，較上季下降2個百分點，降幅全國最大；宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣降幅也都超過1%。

內政部說明，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得的比率，以反映民眾購屋壓力的變化。

根據內政部統計，全台房貸負擔最輕鬆為基隆，負擔率僅26.3%，也是全台唯一不到三成的縣市， 房貸負擔最重為台北市，高達67%，居民家庭收入近七成都要拿來繳房貸。

114年第二季房貸負擔率 資料來源／內政部
