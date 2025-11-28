中華信評：華航新機採購計劃將壓縮財務緩衝空間

中華信評表示，中華航空股份有限公司（2610）（華航）訂購多架新飛機的計劃將自2029年起壓縮該公司的信用指標。

11月26日，中華航空（twA-/穩定/twA-2）公布了一系列的新飛機採購計劃，包括10 架客機、4 架貨機、備用引擎，並以租賃或購買的方式另外增添兩架貨機。中華信評認為前述計劃可能會對中華信評預測華航自 2029 年起的來自本業之現金流量（funds from operations；簡稱 FFO）對借款比構成壓力。以華航現有以及前述最新的採購計劃來看，2025 年至 2029 年該公司主要用於機隊更新的總資本支出可能將高達新台幣 2,600 億元至 2,700 億元，其 2029 年的 FFO 對借款比可能因此而逼近中華信評定義為 20%的評等調降觸動門檻。

中華信評預測，儘管過去兩年華航公布的機隊更新計劃極有可能提升其長程航線與航線網路效率，以因應全球日益激烈的競爭，但其 FFO 對借款比與評等調降觸動門檻之間的財務緩衝空間可能將因前述計劃而在 2029 年後縮減。華航能否從不斷成長的客運量與貨運量中創造足夠的報酬，將是其信用指標維持在與「twA-」評等相符之水準的關鍵因素。