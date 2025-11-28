快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

台灣寶可夢中心開賣16款新品！《寶可夢傳說 Z-A》周邊1秒變主角 1物鐵粉傻眼

買房痛苦指數仍高 2025年第2季房價所得比達逼近10倍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

雖然房價出現下跌，但購屋族的痛苦指數依舊不低。內政部公布，2025年第2季全國房價所得比為9.89倍，意味著一般家庭若不吃不喝，約需將近10年的所得才能購買一戶中位數住宅。

內政部指出，六都之中台北市壓力最大，本季房價所得比高達15.41倍，新北市緊追在後為13.07倍。桃園市與台中市分別為8.65倍、11.9倍，台南市與高雄市則為9.38倍、9.61倍。即使六都房價指數普遍下跌，但在所得水準有限的情況下，購屋壓力仍然沉重。

內政部表示，房價所得比是以中位數住宅價格除以家戶年可支配所得計算，是國際上衡量購屋負擔的重要指標。雖然2025年第2季全國中位數房價從由1,000萬元降至980萬元，家戶所得也從97.67萬元增至99.14萬元，使數值略有改善，但痛苦指數依舊維持在高檔，凸顯長期房價高漲對民眾生活的壓力。

房價 壓力 內政部

延伸閱讀

房市持續降溫 住宅價格指數連續2季下跌

健康台灣委員籲提升在宅醫療量能 服務獨居老人

藍黨團批打壓陸配參政 內政部：國籍法20條是從制度排除忠誠義務衝突

內政部強韌計畫頒獎 北市公私合力減災獲9大獎

相關新聞

預算有限可看房了 內政部：全台中位數房價跌破千萬

內政部28日發布今年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用管制等...

陞醫生化脈衝誘導技術 醫療科技展首度亮相

明基佳世達集團旗下陞醫生物科技（AM BioTech）專利「Bio-Pulsed生化脈衝誘導技術」將在醫療科技展亮相。B...

中華信評：華航新機採購計劃將壓縮財務緩衝空間

中華信評表示，中華航空股份有限公司（2610）（華航）訂購多架新飛機的計劃將自2029年起壓縮該公司的信用指標。

買房痛苦指數仍高 2025年第2季房價所得比達逼近10倍

雖然房價出現下跌，但購屋族的痛苦指數依舊不低。內政部公布，2025年第2季全國房價所得比為9.89倍，意味著一般家庭若不...

打造一條龍國際運輸鏈 長榮航空集團再獲 IATA雙認證肯定

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excell...

讓利開買氣？房市11月交易回穩 桃園台中大躍進

住商機構28日發布11月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣持平，月增0.7%、年減7.2%，年度減幅縮小，住商不動產企劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。