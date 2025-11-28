快訊

打造一條龍國際運輸鏈 長榮航空集團再獲 IATA雙認證肯定

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators） Lithium Batteries（鋰電池）認證，今再度聯手通過「CEIV Fresh」（生鮮貨物）與「CEIV Live Animals」（活生動物）兩項國際級專業認證。圖／長榮航空提供
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators） Lithium Batteries（鋰電池）認證，今再度聯手通過「CEIV Fresh」（生鮮貨物）與「CEIV Live Animals」（活生動物）兩項國際級專業認證。

長榮航空表示，目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」及「CEIV Live Animals」在內的四項 IATA CEIV 系列認證，是全球極少數達成完整認證組合的航空公司，此次三家公司共同通過審核，不僅全面提升長榮航空貨運系統的整體品質，更進一步鞏固台灣在全球航空貨運市場的專業能量。

長榮航空強調，長榮空運倉儲成為台灣首家取得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，公司積極強化生鮮貨物的溫控管理與標準化流程，從貨物接收、儲存到交運，每一環節皆比照 IATA 最嚴格規範執行，透過精準的溫度監控與完整的專業訓練體系，長榮空運倉儲不僅確保生鮮品質穩定，也協助台灣農漁產業建立更可靠的冷鏈運輸，讓在地產品成功連結國際市場。

長榮航空表示，在活生動物運輸方面，長榮航空與長榮航勤透過密切合作，將高度專業的貨運流程延伸至旅客寵物託運服務，確保動物在全程運輸中享有安全、舒適的照護環境。近期適逢休士頓與台北市締結姊妹市 64 週年，加上長榮航空休士頓航線開航 10 週年，休士頓動物園特別贈送一隻珍稀雄性 Bongo 大羚羊予台北市立動物園，長榮航空將負責此次跨洲運輸，再次展現其在生態保育與專業動物運輸上的能力。

