打造一條龍國際運輸鏈 長榮航空集團再獲 IATA雙認證肯定

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators） Lithium Batteries（鋰電池）認證，今再度聯手通過「CEIV Fresh」（生鮮貨物）與「CEIV Live Animals」（活生動物）兩項國際級專業認證。

長榮航空表示，目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」及「CEIV Live Animals」在內的四項 IATA CEIV 系列認證，是全球極少數達成完整認證組合的航空公司，此次三家公司共同通過審核，不僅全面提升長榮航空貨運系統的整體品質，更進一步鞏固台灣在全球航空貨運市場的專業能量。

長榮航空強調，長榮空運倉儲成為台灣首家取得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，公司積極強化生鮮貨物的溫控管理與標準化流程，從貨物接收、儲存到交運，每一環節皆比照 IATA 最嚴格規範執行，透過精準的溫度監控與完整的專業訓練體系，長榮空運倉儲不僅確保生鮮品質穩定，也協助台灣農漁產業建立更可靠的冷鏈運輸，讓在地產品成功連結國際市場。

長榮航空表示，在活生動物運輸方面，長榮航空與長榮航勤透過密切合作，將高度專業的貨運流程延伸至旅客寵物託運服務，確保動物在全程運輸中享有安全、舒適的照護環境。近期適逢休士頓與台北市締結姊妹市 64 週年，加上長榮航空休士頓航線開航 10 週年，休士頓動物園特別贈送一隻珍稀雄性 Bongo 大羚羊予台北市立動物園，長榮航空將負責此次跨洲運輸，再次展現其在生態保育與專業動物運輸上的能力。