國瑞汽車榮獲114年度交通部「金安獎」

交通部道路交通安全督導委員會主辦「金安獎」素有「交通界奧斯卡獎」之譽，國瑞汽車營運策略再受肯定，榮獲114年度交通部「金安獎」。

汽車業者指出，「金安獎」為道路交通安全領域最具指標性的獎項之一，旨在表彰政府機關、企業團體、學校與基層人員在提升交通安全方面的卓越貢獻。

國瑞總經理古屋敷表示，感謝桃園市政府的推薦與新竹區監理所的長期協助，這次能獲頒「金安獎」是極大榮耀，更象徵國瑞多年在交通安全教育的付出獲得社會肯定；這份成果源自全體同仁的共同投入。展望未來，公司將持續以實質行動推動交通安全，讓安全意識成為全民的生活習慣，共同守護每一段「平安回家的路」。

各獎項由教育部、警政署、公路及高速公路主管機關、交通部路政司及道安司，以及各地方道安會報提名候選名單，再由評審委員依「道路交通安全之具體成效與貢獻」進行審查後選出。今年，國瑞汽車在桃園市政府推薦下，榮獲「企業團體貢獻獎」。

國瑞汽車秉持「安全」核心價值，除持續強化公司內部同仁的交通安全意識外，亦長年投入兒童交通安全推廣工作，透過多元計畫，讓安全意識從小扎根。本次獲獎事蹟涵蓋五大面向，具體作為包括。

一、車輛與零件捐贈：贈予全台43所學校，協助學校強化汽車技術教學設備，使學生能在更完善的實務環境中提升安全檢修能力，從源頭降低交通事故風險。

二、交通安全劇校園巡迴：創新宣導方式，向下扎根教育。以劇場演出方式推動交通安全教育，透過互動表演讓學童在輕鬆氛圍中理解正確用路觀念。

三、兒童交通安全繪本比賽：跨界合作推動教育普及。自2024年起舉辦「兒童交通安全繪本比賽」，邀請大專院校設計科系學生以創意詮釋交通安全議題。以親近的故事協助學童建立交通安全概念。

四、支援交通安全教育園區：打造可體驗的安全教學場域。交通部新竹區監理所與桃園市政府成立交通安全教育園區，國瑞提供Yaris Cross教學用車１輛及交通安全繪本，協助推動包括模擬上下車體驗在內的多項互動教學，深化學童的用路安全意識。

五、協辦公益安全輔助駕駛訓練：推廣正確使用先進駕駛科技。今年汽車安全協會推動「公益安全輔助駕駛訓練」，國瑞提供4輛Corolla Cross實車及教練資源，透過實際道路訓練，使參與者深入理解正確使用ADAS（先進駕駛輔助系統）的重要性，強化科技安全與防禦駕駛的並行理念。