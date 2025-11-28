葡萄王生技勇奪三項 TCSA 大獎 董事長曾盛麟獲頒「永續傑出人物獎」

葡萄王將永續視為企業核心成長引擎，長期投入環境、社會與治理（ESG）實踐，成果再度獲得國家級最高肯定，於「2025台灣企業永續獎（TCSA）」中一舉奪下三項大獎，展現深耕永續的亮眼成果。

葡萄王憑藉其卓越的永續績效，已連續四年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」與「永續報告－白金級獎」。今年，董事長暨總經理曾盛麟以其堅定推動永續治理，強化永續傳承與競爭力前瞻布局，帶領企業成功創新轉型，獲頒「永續傑出人物獎」，肯定其超群的領導與實質貢獻。

談到葡萄王生技的永續策略，曾盛麟表示：「永續是企業最強的競爭力。」他強調，ESG 不應只是符合法規的要求，而是企業策略的核心思維。為此，他親自主持永續發展暨 ESG 委員會，並設立「永續發展暨ESG指導委員會」，由董事會監督、跨部門合作，確保資訊透明，從制度面到執行面層層推進，讓永續行動真正落地。在他的帶領下，葡萄王逐步建立起六大永續主軸─從研發創新、產品責任、社會共榮到綠色環境，每一項都形成系統化的架構，讓永續不再只是企業口號，而是推動企業成長的具體引擎。

面對全球永續趨勢，曾盛麟不僅要求企業內部升級，更以國際標準為目標，帶領葡萄王成為台灣健康保健產業中率先簽署 TCFD 的企業。此外，公司也依循 SBTi 設定淨零減碳路徑，承諾加入全球再生能源倡議 RE100，目標在 2035 年全面使用再生能源。「永續必須融入日常營運，而不是另立一套系統。」他強調，這些承諾背後是企業治理體質的徹底升級。

在推動永續各項永續目標時，曾盛麟以「成長與永續並行」為策略。2024 年營收達111.6億元，每股純益9.78元，營收穩健且獲利持續。同年，公司研發投入達 2.9 億元，並取得 24 件專利，涵蓋素材研發、功能驗證與製程改良等領域，藉此強化產品競爭力，也讓永續概念真正延伸到產品本質。在生產端，則以循環經濟為核心方向，導入綠色包裝、減塑、瓶身輕量化與廢棄物資源化等行動，讓資源循環成為工廠營運的日常。

在人才與社會投入上，葡萄王自 2019 年成立「葡萄王生技學院」，培育內部管理、研發與專業人才；2024 年更跨出重要一步，啟動「前瞻人才庫」計畫，為企業人才建立更完整的職涯發展藍圖。在產學之間的學用接軌，葡萄王長期與大專院校交流且深化產學合作，進入校園培養未來產業人才。此外，公司在薪酬與性別平等、母性健康與公益行動上也持續加碼，打造「幸福職場」的同時，讓永續文化從內部向外擴散，形成企業長期且穩定的永續動能。

此次榮獲有「永續界奧斯卡」之稱的台灣企業永續獎三項大獎，葡萄王生技能自眾多參獎企業中脫穎而出，展現其永續模式具備高度市場競爭力。不僅代表企業在領導力、制度治理與資訊透明度等面向皆達標竿水準，也印證葡萄王在環境、社會與治理層面的長期深耕成果。未來，葡萄王生技將持續以永續作為企業成長的內建系統，結合科技創新、治理精進與人才發展，推動企業邁向下一階段的永續成長飛輪。