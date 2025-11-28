快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

聽新聞
0:00 / 0:00

打造高品質空運一條龍 長榮航、倉儲、航勤獲IATA雙認證

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會CEIV Lithium Batteries，再獲Fresh及Live Animals，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域，同步取得3項認證的航空集團。圖／長榮航空提供
長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會CEIV Lithium Batteries，再獲Fresh及Live Animals，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域，同步取得3項認證的航空集團。圖／長榮航空提供

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）Lithium Batteries（鋰電池）認證，再度攜手獲得「CEIV Fresh」（生鮮貨物）及「CEIV Live Animals」（活生動物）雙項專業認證，成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務3大領域，同步取得3項認證的航空集團，展現長榮集團在特殊貨物運輸的專業整合實力與國際級服務品質。

長榮航空目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」與「CEIV Live Animals」在內的4項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。此次3家公司共同通過審核，不僅進一步強化長榮航空貨運系統的一條龍作業品質，也為台灣在全球航空貨運市場奠定更穩固的專業地位。

其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，致力於生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。透過精準的溫度監控與專業人員訓練，長榮空運倉儲不僅確保貨物品質穩定，更為台灣農漁產品出口提供可靠的冷鏈支持，助力地方產業接軌國際。

在活生動物運輸部分，長榮航空說，與長榮航勤的團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲得更安全、舒適的照護環境。

近期，為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市64周年及長榮航空休士頓航線開航10周年，休士頓動物園特別贈送一隻珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送，展現專業能力及對生態保育的重視。

生鮮貨物與活生動物的運輸涉及多項作業環節與嚴格的安全標準。長榮航空、長榮空運倉儲及長榮航勤以一致且嚴格的作業規範，確保每一階段皆能穩定運作。未來，長榮航空也將持續攜手長榮空運倉儲及長榮航勤深化合作，為客戶提供安全、可靠與高品質的貨物運輸服務。

長榮航勤 動物園 生鮮

延伸閱讀

長榮航、長榮空運倉儲、長榮航勤獲高品質運輸雙認證

農會商品缺貨改寄「3倍大關廟麵」！他收到傻眼：阿嬤管的倉儲嗎？

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐扭送航警

高股息熱潮之所以引爆跟0056沒什麼關係？達人：是00919於2022年重押長榮

相關新聞

打造一條龍國際運輸鏈 長榮航空集團再獲 IATA雙認證肯定

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excell...

讓利開買氣？房市11月交易回穩 桃園台中大躍進

住商機構28日發布11月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣持平，月增0.7%、年減7.2%，年度減幅縮小，住商不動產企劃...

國瑞汽車榮獲114年度交通部「金安獎」

交通部道路交通安全督導委員會主辦「金安獎」素有「交通界奧斯卡獎」之譽，國瑞汽車營運策略再受肯定，榮獲114年度交通部「金...

房價大洗牌！這7縣市5年來暴漲打趴六都 專家：降價假議題

根據《591新建案》統計全台新案成交價變化，從近五年漲幅來看，冠軍雖由高雄市以121.2%拿下漲幅，但前十名縣市卻出現洗...

打造高品質空運一條龍 長榮航、倉儲、航勤獲IATA雙認證

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excel...

葡萄王生技勇奪三項 TCSA 大獎 董事長曾盛麟獲頒「永續傑出人物獎」

葡萄王將永續視為企業核心成長引擎，長期投入環境、社會與治理（ESG）實踐，成果再度獲得國家級最高肯定，於「2025台灣企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。