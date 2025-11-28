連四年獲百大永續績優企業 聯嘉投控首晉營收50億一類組

TCSA臺灣企業永續獎這項「永續奧斯卡」盛事已邁入第十八年。2025年參賽家數高達1,075家，較2024年再增加453家，又創歷年新高。

車用LED創新光源上市企業 — 聯嘉投控（3717）在激烈競爭中脫穎而出，連續四年入選「臺灣百大永續績優企業」，同時奪下「永續報告書獎-金獎」。

聯嘉今年首次晉階「第一類組」（2024年營收超過50億元以上），展現營運實力與永續績效的雙重躍升！頒獎典禮於臺北市圓山大飯店舉辦，由聯嘉投控總經理黃昉鈺代表出席，並自臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使手中接下此永續領域至高殊榮。

聯嘉表示，在過去的一年中，推出多項具代表性的ESG創新措施，展現永續發展的決心與行動力。集團致力於打造具韌性的永續價值鏈，自上游供應到全球客戶皆導入環境管理思維，推動ISO-14067產品碳足跡認證。

同時，在臺灣總部、中國廠區同步舉辦供應鏈減碳大會，並首創「臺灣科學園區跨企業再生能源碳平台」，攜手科學園區企業夥伴共同邁向低碳未來。

在社會責任方面，聯嘉積極建構DEI性別友善職場，成立「女性主管成長社」，主動為男性主導的臺灣科技產業擘劃女性科技人才的職涯藍圖；並在全球各廠持續推動「月月有公益」，串聯企業志工文化，讓善循環成為聯嘉光電集團日常。