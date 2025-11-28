快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

連四年獲百大永續績優企業 聯嘉投控首晉營收50億一類組

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聯嘉光電連續第四年榮獲2025臺灣企業永續獎「臺灣百大永續績優企業」及「永續報告書金獎」兩大殊榮。公司提供
聯嘉光電連續第四年榮獲2025臺灣企業永續獎「臺灣百大永續績優企業」及「永續報告書金獎」兩大殊榮。公司提供

TCSA臺灣企業永續獎這項「永續奧斯卡」盛事已邁入第十八年。2025年參賽家數高達1,075家，較2024年再增加453家，又創歷年新高。

車用LED創新光源上市企業 — 聯嘉投控（3717）在激烈競爭中脫穎而出，連續四年入選「臺灣百大永續績優企業」，同時奪下「永續報告書獎-金獎」。

聯嘉今年首次晉階「第一類組」（2024年營收超過50億元以上），展現營運實力與永續績效的雙重躍升！頒獎典禮於臺北市圓山大飯店舉辦，由聯嘉投控總經理黃昉鈺代表出席，並自臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使手中接下此永續領域至高殊榮。

聯嘉表示，在過去的一年中，推出多項具代表性的ESG創新措施，展現永續發展的決心與行動力。集團致力於打造具韌性的永續價值鏈，自上游供應到全球客戶皆導入環境管理思維，推動ISO-14067產品碳足跡認證。

同時，在臺灣總部、中國廠區同步舉辦供應鏈減碳大會，並首創「臺灣科學園區跨企業再生能源碳平台」，攜手科學園區企業夥伴共同邁向低碳未來。

在社會責任方面，聯嘉積極建構DEI性別友善職場，成立「女性主管成長社」，主動為男性主導的臺灣科技產業擘劃女性科技人才的職涯藍圖；並在全球各廠持續推動「月月有公益」，串聯企業志工文化，讓善循環成為聯嘉光電集團日常。

在經營績效上，聯嘉2024年全年合併營收年增約28.12%，達成2021年至2024年連續四年成長的佳績。公司表示，從「車用LED創新光源模組」、「智慧交通網路布局」、「Mini-LED顯示屏沉浸式餐飲」以及「AI分散式邊緣運算中心」四大構面積極發展，並透過在墨西哥設廠，藉由集團控股轉型多角化經營，有效降低地緣風險，進一步擴大全球布局。

聯嘉投控總經理黃昉鈺代表領取第18屆臺灣企業永續獎（TCSA）「臺灣百大永續績優企業」及「永續報告書金獎」兩大殊榮。公司提供
聯嘉投控總經理黃昉鈺代表領取第18屆臺灣企業永續獎（TCSA）「臺灣百大永續績優企業」及「永續報告書金獎」兩大殊榮。公司提供

LED 女性

延伸閱讀

聚和擬屏東擴建新廠

榮創車用營收躍主引擎

高雄又有利多！南科管理局證實「台積電P6廠用地都準備好了」

LED廠李洲科技董座虛增營收9021萬 證交法起訴

相關新聞

打造一條龍國際運輸鏈 長榮航空集團再獲 IATA雙認證肯定

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excell...

讓利開買氣？房市11月交易回穩 桃園台中大躍進

住商機構28日發布11月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣持平，月增0.7%、年減7.2%，年度減幅縮小，住商不動產企劃...

國瑞汽車榮獲114年度交通部「金安獎」

交通部道路交通安全督導委員會主辦「金安獎」素有「交通界奧斯卡獎」之譽，國瑞汽車營運策略再受肯定，榮獲114年度交通部「金...

房價大洗牌！這7縣市5年來暴漲打趴六都 專家：降價假議題

根據《591新建案》統計全台新案成交價變化，從近五年漲幅來看，冠軍雖由高雄市以121.2%拿下漲幅，但前十名縣市卻出現洗...

打造高品質空運一條龍 長榮航、倉儲、航勤獲IATA雙認證

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excel...

葡萄王生技勇奪三項 TCSA 大獎 董事長曾盛麟獲頒「永續傑出人物獎」

葡萄王將永續視為企業核心成長引擎，長期投入環境、社會與治理（ESG）實踐，成果再度獲得國家級最高肯定，於「2025台灣企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。