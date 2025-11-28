內政部：住宅價格續跌 房貸負擔率連3季下降

內政部28日發布2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用管制等因素影響，中位數住宅價格已連續2季下跌，加上家戶可支配所得持續增加，使房貸負擔率自去年第3季高點以來，連續3季出現下降。

內政部指出，本季六都房貸負擔率皆較上季下降，其中以新北市降幅1.83%最大，其次為台北市1.71%、台中市1.47%、台南市1.33%，桃園市及高雄市則分別下降1.25%及1.20%。在6都以外地區，除澎湖縣（+0.71%）外，各縣市房貸負擔率均呈下降趨勢，其中嘉義市2.01%降幅為全國最大，宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣降幅也都超過1%。

內政部說明，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得的比率，以反映民眾購屋壓力的變化。根據統計顯示，本季全國中位數住宅價格較上季下跌2%（由1,000萬元降至980萬元），使得負擔率下降約0.89%。

同期家戶可支配所得增加約1.51%（由97.67萬元增至99.14萬元），進一步使負擔率下降約0.66%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率小幅上升至2.282%，使負擔率略升0.14%。最終計算結果，本季房貸負擔率較上季下降1.41%。