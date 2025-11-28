台南9月房價指數連2跌...交易量年減逾3成 房價持續下修

台南市地政局公布今年9月住宅價格指數為141.06，較8月微跌0.21%，年減幅則擴大至4.89%。從住宅型態觀察，大廈指數為148.08、透天為131.50，分別較前期小跌0.26%與0.12%。鑑於信用管制政策仍持續緊縮，市場資金面臨嚴峻壓力，多數行政區房價持續下修。

在買賣動能方面，全市9月建物移轉共1487棟，月減5.41%，較去年同期更大幅衰退32.38%。地政局指出，市場受信用管制趨緊影響，資金壓力沉重，買方態度轉趨保守，使成交量持續縮減。不過善化、永康仍逆勢放量，月增分別達30.12%與26.22%。

市長黃偉哲表示，市府透過土地標租、標售等多元方式活化市有土地，包括麻豆工業區、北安商業區、七股科技工業區與新營客運轉運中心周邊產專區等，希望以產業建設與公共設施配套，吸引投資、創造就業，並推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶，串聯半導體、AI、綠能與智慧產業發展，改善生活與工作環境。

地政局長陳淑美說，全國經濟景氣燈號9月轉呈黃紅燈，領先指標小幅上升，顯示景氣仍維持成長，但房市仍以溫和整理為主。行政區房價方面，新市區月跌幅最大（-0.87%），其次為歸仁（-0.71%）及佳里（-0.53%）。少數地區微幅反彈，如中西區（+0.18%）、仁德（+0.17%）、東區（+0.04%），但與去年同期相比，全市行政區均呈下跌，跌幅前三為新市（-9.86%）、佳里（-8.42%）、善化（-8.05%）。

交易量方面，前三名為永康（284棟）、安南（188棟）及安平（159棟）。永康與安平相較去年同期仍維持正成長，其中永康因新案完工，首次移轉量達166棟；反觀歸仁、佳里買氣明顯縮水，交易量年減均逾六成。

預售市場自今年7月起連續量縮，本期較去年同期更減少約七成，顯示房市仍在結構性調整期，觀望氛圍濃厚。

整體而言，台南住宅市場進入價跌量縮的整理階段。地政局提醒，面對不確定的景氣環境，購屋人宜審慎評估風險，採取較保守的進場策略。完整指數資料將公布於地政局網站。