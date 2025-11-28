快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

台南9月房價指數連2跌...交易量年減逾3成 房價持續下修

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公布今年9月清理後交易量分布圖。圖／地政局提供
台南市公布今年9月清理後交易量分布圖。圖／地政局提供

台南市地政局公布今年9月住宅價格指數為141.06，較8月微跌0.21%，年減幅則擴大至4.89%。從住宅型態觀察，大廈指數為148.08、透天為131.50，分別較前期小跌0.26%與0.12%。鑑於信用管制政策仍持續緊縮，市場資金面臨嚴峻壓力，多數行政區房價持續下修。

在買賣動能方面，全市9月建物移轉共1487棟，月減5.41%，較去年同期更大幅衰退32.38%。地政局指出，市場受信用管制趨緊影響，資金壓力沉重，買方態度轉趨保守，使成交量持續縮減。不過善化、永康仍逆勢放量，月增分別達30.12%與26.22%。

市長黃偉哲表示，市府透過土地標租、標售等多元方式活化市有土地，包括麻豆工業區、北安商業區、七股科技工業區與新營客運轉運中心周邊產專區等，希望以產業建設與公共設施配套，吸引投資、創造就業，並推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶，串聯半導體、AI、綠能與智慧產業發展，改善生活與工作環境。

地政局長陳淑美說，全國經濟景氣燈號9月轉呈黃紅燈，領先指標小幅上升，顯示景氣仍維持成長，但房市仍以溫和整理為主。行政區房價方面，新市區月跌幅最大（-0.87%），其次為歸仁（-0.71%）及佳里（-0.53%）。少數地區微幅反彈，如中西區（+0.18%）、仁德（+0.17%）、東區（+0.04%），但與去年同期相比，全市行政區均呈下跌，跌幅前三為新市（-9.86%）、佳里（-8.42%）、善化（-8.05%）。

交易量方面，前三名為永康（284棟）、安南（188棟）及安平（159棟）。永康與安平相較去年同期仍維持正成長，其中永康因新案完工，首次移轉量達166棟；反觀歸仁、佳里買氣明顯縮水，交易量年減均逾六成。

預售市場自今年7月起連續量縮，本期較去年同期更減少約七成，顯示房市仍在結構性調整期，觀望氛圍濃厚。

整體而言，台南住宅市場進入價跌量縮的整理階段。地政局提醒，面對不確定的景氣環境，購屋人宜審慎評估風險，採取較保守的進場策略。完整指數資料將公布於地政局網站。

市場 景氣燈號 台南

延伸閱讀

台南永康國道轉運站今啟用 可望改善搭車亂象成亮點

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

平安香包藏毒被揪出！ 毒品唾液快篩上路 台南永康警3天抓7件

就業語言無隔閡 台南永康就業中心邀印越外籍生駐點助翻譯

相關新聞

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

內政部：住宅價格續跌 房貸負擔率連3季下降

內政部28日發布2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用...

長榮航空、倉儲、長榮航勤聯手獲雙認證

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會(IATA)頒發的CEIV(Center of Excel...

台南9月房價指數連2跌...交易量年減逾3成 房價持續下修

台南市地政局公布今年9月住宅價格指數為141.06，較8月微跌0.21%，年減幅則擴大至4.89%。從住宅型態觀察，大廈...

賣壓大屋主降價了 房仲：這兩地買氣率先打開

住商機構統計旗下加盟店成交件數指出，11月全台各區買氣持平，和去年相比小減7%。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，股市...

打敗都會區！「鄉村」新房子漲好大 專家嘆：降價假議題

近年全台各地新案房價一路漲，根據《591新建案》統計，近五年漲幅前十名縣市，有多達七名由非六都地區包辦，其中新竹市單價從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。