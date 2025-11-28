賣壓大屋主降價了 房仲：這兩地買氣率先打開

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖／記者游智文攝影
住商機構統計旗下加盟店成交件數指出，11月全台各區買氣持平，和去年相比小減7%。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，11月買氣穩步向前。

觀察各縣市表現，北市、新北、台南、高雄成交量仍較上月減少2%~8%，不過，桃園月增35%，台中月增30%，表現亮眼。

和去年相比，也呈相同情況，桃園持平，台中年增0.8%，台北年減10%，新北年減8%，高雄年減10%，總計全台月增0.7%，年減7.1%。

徐佳馨表示，桃園與台中目前賣壓不小，愈來愈多賣方願意降價，自用客戶歸隊，讓買盤逐漸打開，交易較上月明顯轉佳，其餘區域買氣差強人意，但來人狀況也逐漸回穩。

各區除台南呈現年增外，比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態為主要原因。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，綜觀目前市況，預售市場率先讓利；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷。

不過隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，最終表現還是需要等到第四季央行理監事會時才能見真章。

