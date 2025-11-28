快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

打敗都會區！「鄉村」新房子漲好大 專家嘆：降價假議題

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
非六都房價漲勢凶猛，新竹五年下來每坪大漲超過30萬元。591新建案提供
非六都房價漲勢凶猛，新竹五年下來每坪大漲超過30萬元。591新建案提供

近年全台各地新案房價一路漲，根據《591新建案》統計，近五年漲幅前十名縣市，有多達七名由非六都地區包辦，其中新竹市單價從30萬暴衝至61萬，累計五年漲幅高達103%。

此外，基隆市、苗栗縣也狂漲8至9成，打趴雙北、桃園及台南等一票六都精華區。

根據統計，近五年新案漲幅冠軍由高雄市以121%拿下漲幅，其次依序為新竹市、基隆市、台中市、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、新北市、彰化縣、南投縣。

591新建案分析，非六都縣市房價基期低，又有周邊都會地區「母雞帶小雞」的外溢效應，再搭上這波房市多頭，補漲力道格外兇猛。

比較特殊的是新竹市，挾著竹科驚人消費力，6字頭在全台僅次於雙北，其房市影響力逐漸「自帶流量」，開始擴散到鄰近苗栗縣，尤其在頭份及市區等高價個案中均可見新竹客身影，進一步讓當地價格衝高。

表現同樣嚇嚇叫的基隆市及宜蘭縣，五年漲幅分別高達94%、52%，關鍵在於兩縣市鄰近雙北，且都有高鐵、捷運軌道議題加持，近幾年外地建商及投資客持續卡位。

宜蘭縣買氣主要圍繞在國道5號交流道周邊如礁溪、宜蘭、五結、羅東等地，目前行情依照各行政區可分為都計內、外，價差相當大，其中都計內新案成交均價約落在35-45萬元，都計外則是25-35萬元。

然而在一片房價瘋漲潮之中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣及屏東縣，近五年漲幅僅有個位數，甚至還出現下修，表現位居末段班。

以花蓮來說，當地長年缺乏重大建設議題，買方結構以本地客為主，雖不易受外部市場波動影響，但也缺乏爆發性成長的動能，且這幾年接連遭逢地震、颱風等重大災害，觀光及就業雙雙重創，建商考量到市場接受度，開價多半只能反映成本，無法再更上一層樓，漲勢相對有限。

591新建案總編輯李忠哲指出，觀察這幾年房市發展，要找到新建案房價沒漲的地區，比搶到演唱會門票的機率還低，即便近期受央行管制與交易量縮影響，部分縣市近兩年漲幅逐漸收斂，但整體而言，消費者想等到價格雪崩式下跌，恐怕是不切實際。

李忠哲表示，自去年9月央行管制已過了一年多，即使整體來人、成交每況愈下，房價卻未見鬆動，主因就在於大多數建商全力守價，就算是賣壓大的區域，頂多是將開價回調至區域行情，房價仍牢牢定錨在高點，讓降價始終是個假議題，每個人都在談論卻從未發生。

全台各縣市近五年新案行情變化。資料來源／591新建案
全台各縣市近五年新案行情變化。資料來源／591新建案

房價 建案 建商

延伸閱讀

冬天洗完暖呼呼熱水澡馬上鑽被窩是錯的！專家：會害你睡不好

彰化彰南路行人庇護島連11撞 專家：狹長路口較難估路徑

時力議員批新竹動物園遊客中心問題 市府允檢討

國巨（2327）1拆4後變飆股！專家點「2關鍵散戶易忽略」：股價不是空穴來風

相關新聞

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

內政部：住宅價格續跌 房貸負擔率連3季下降

內政部28日發布2025年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用...

長榮航空、倉儲、長榮航勤聯手獲雙認證

長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤繼今年年初取得國際航空運輸協會(IATA)頒發的CEIV(Center of Excel...

台南9月房價指數連2跌...交易量年減逾3成 房價持續下修

台南市地政局公布今年9月住宅價格指數為141.06，較8月微跌0.21%，年減幅則擴大至4.89%。從住宅型態觀察，大廈...

賣壓大屋主降價了 房仲：這兩地買氣率先打開

住商機構統計旗下加盟店成交件數指出，11月全台各區買氣持平，和去年相比小減7%。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，股市...

打敗都會區！「鄉村」新房子漲好大 專家嘆：降價假議題

近年全台各地新案房價一路漲，根據《591新建案》統計，近五年漲幅前十名縣市，有多達七名由非六都地區包辦，其中新竹市單價從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。