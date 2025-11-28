打敗都會區！「鄉村」新房子漲好大 專家嘆：降價假議題

近年全台各地新案房價一路漲，根據《591新建案》統計，近五年漲幅前十名縣市，有多達七名由非六都地區包辦，其中新竹市單價從30萬暴衝至61萬，累計五年漲幅高達103%。

此外，基隆市、苗栗縣也狂漲8至9成，打趴雙北、桃園及台南等一票六都精華區。

根據統計，近五年新案漲幅冠軍由高雄市以121%拿下漲幅，其次依序為新竹市、基隆市、台中市、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、新北市、彰化縣、南投縣。

591新建案分析，非六都縣市房價基期低，又有周邊都會地區「母雞帶小雞」的外溢效應，再搭上這波房市多頭，補漲力道格外兇猛。

比較特殊的是新竹市，挾著竹科驚人消費力，6字頭在全台僅次於雙北，其房市影響力逐漸「自帶流量」，開始擴散到鄰近苗栗縣，尤其在頭份及市區等高價個案中均可見新竹客身影，進一步讓當地價格衝高。

表現同樣嚇嚇叫的基隆市及宜蘭縣，五年漲幅分別高達94%、52%，關鍵在於兩縣市鄰近雙北，且都有高鐵、捷運軌道議題加持，近幾年外地建商及投資客持續卡位。

宜蘭縣買氣主要圍繞在國道5號交流道周邊如礁溪、宜蘭、五結、羅東等地，目前行情依照各行政區可分為都計內、外，價差相當大，其中都計內新案成交均價約落在35-45萬元，都計外則是25-35萬元。

然而在一片房價瘋漲潮之中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣及屏東縣，近五年漲幅僅有個位數，甚至還出現下修，表現位居末段班。

以花蓮來說，當地長年缺乏重大建設議題，買方結構以本地客為主，雖不易受外部市場波動影響，但也缺乏爆發性成長的動能，且這幾年接連遭逢地震、颱風等重大災害，觀光及就業雙雙重創，建商考量到市場接受度，開價多半只能反映成本，無法再更上一層樓，漲勢相對有限。

591新建案總編輯李忠哲指出，觀察這幾年房市發展，要找到新建案房價沒漲的地區，比搶到演唱會門票的機率還低，即便近期受央行管制與交易量縮影響，部分縣市近兩年漲幅逐漸收斂，但整體而言，消費者想等到價格雪崩式下跌，恐怕是不切實際。