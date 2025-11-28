華南產「旅行綜合保險」多元方案 新推未滿15歲兒童海外純醫療保障

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為兒童旅遊示意圖。圖／AI生成
今年以來國人出國旅遊熱潮持續升溫，隨著聖誕節、跨年及農曆春節假期到來，旅遊人潮勢必再創高峰。華南產險提醒民眾，規劃行程之餘，別忘了投保「旅行綜合保險」，為旅程增添一份安心。以該公司為例，保障項目除涵蓋旅行平安險、旅行不便險、可選擇含法定傳染病之「海外突發疾病」外，現在還加碼提供日、韓二國「定期班機(經濟艙)醫療轉送」無上限的服務；另針對兒童旅遊需求，新推出未滿15足歲兒童海外純醫療的保障方案，提供各年齡層的旅遊防護，保障面面俱到。

華南產險「旅行綜合保險」投保方案多元，保障內容包含：旅行平安保險、傷害醫療保險、海外突發疾病、個人責任險，以及因天候不佳或航空公司罷工導致的班機延誤、旅程取消…等旅行不便險。其中，「海外突發疾病」含法定傳染病的方案，旅客在海外旅遊期間，因突發疾病（包含法定傳染病）需要門診、急診或住院治療時，皆可依約申請實支實付醫療費用補償，讓保戶在海外面對全球性疾病風險的同時更無後顧之憂。

針對國人最常前往的日本、韓國，華南產險特別加碼提供因突發意外事故「定期班機(經濟艙)醫療轉送」無上限的加值服務，讓飛日、韓二國的保戶更具安全感。

值得一提的是，華南產險持續與IC Care線上服務平台合作，只要保戶投保「旅行綜合保險」滿額，即可免費享有24小時的線上醫療諮詢服務，旅客在海外旅遊期間若因身體不適需看診時，不必擔心求助無門，可透過線上諮詢服務獲得臺灣醫師專業建議，隨時提供保戶旅遊醫療服務。

華南產險為滿足家長對兒童旅遊安全的需求，除提供兒童既有方案外，特別推出「未滿15足歲純醫療保障方案」，將兒童的保障完全放在「意外傷害」和「海外突發疾病」的實支實付醫療上，亦可附加旅行不便險，提供最大化的實質保障。多元通路的不同保額方案搭配，提供民眾做選擇。

保險 產險

