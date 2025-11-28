健椿董總葉展碩請辭

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

高速主軸大廠健椿工業（4561）昨（27）日公告，原董事長總經理葉展碩以「個人職涯規畫為由」，請辭兩職務；他的母親葉蔡秀華則以世大茂投資法人代表出任董事長，二姊、原健椿協理葉冠妗則升任總經理，並以鎔穩投資法人代表兼任副董事長。

健椿昨日公告經營層異動，包括董事長、總經理均換人，且原本身兼董座、總座的葉展碩雙辭，引發市場關注。

據了解，健椿2021年11月股東臨時會全面改選董事後，葉橫燦將董事長一職交給兒子葉展碩，改任公司總裁。2024年股東會改選後，葉展碩由自然人董事改為世大茂投資法人代表，並出任董事長兼總經理，葉橫燦夫人葉蔡秀華則以鎔穩投資出任副董事長。

根據昨日公告，葉展碩請辭後，世大茂法人代表改由葉蔡秀華出任，而副董事長的位置則由葉蔡秀華二女兒健椿協理葉冠妗出任，健椿昨日董事會也通過葉冠妗接總經理人事案。

另外，葉橫燦的長女、董事長特助葉珊綿則升任副總經理。

