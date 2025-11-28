聽新聞
財部對陸鋼品課反傾銷稅 法人：對中鋼是好消息

經濟日報／ 記者邱琮皓林政鋒／台北、高雄報導
鋼鐵示意圖。 聯合報系資料照
鋼鐵示意圖。 聯合報系資料照

財政部昨（27）日宣布，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最高稅率20.15％；另亦對陸製啤酒課徵反傾銷稅，最高稅率51.94％。兩項反傾銷稅措施皆回溯至今年7月3日實施，為期五年。

據關務署統計，大陸涉案鋼廠包含寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵等公司反傾銷稅率16.1%，其他製造商或出口商維持在20.15%。

中鋼（2002）表示，台灣鋼市出現很多不合理的量價關係，主要都來自中國大陸，政府對大陸熱軋課徵反傾銷稅率，有望能讓市場正面發展。

中鋼指出，除了大陸熱軋鋼品外，目前也掌握到一些非來自大陸的鋼材進口台灣，同樣有不公平競爭現象，其中主要包括泛冷軋產品等，出現價量明顯悖離，會依同樣模式處理，以全面導正國內鋼鐵交易秩序。

據了解，中鋼已針對來自南韓浦項的電磁鋼片收集證據，其進口台灣數量暴增數倍、價格又不合理偏低，將成為鋼界下一個反傾銷目標。

法人分析指出，對大陸熱軋反傾銷立案，對中鋼是好消息，至少不必再用最低價格跟大陸貨拚搏廝殺。

上市鋼廠主管說，事實上中鋼去年10月針對大陸熱軋提傾銷控訴後，從大陸進口的熱軋鋼捲就快速減少，因為擔心被課徵臨時反傾銷稅。國際鋼鐵貿易自由化，大陸熱軋難以進口台灣，可能助漲南韓等其他國家鋼材叩關，不得不慎。

財政部關務署表示，熱軋鋼品反傾銷稅案自今年7月3日起已臨時課徵反傾銷稅，經財政部及經濟部最後認定涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業造成實質損害，另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯負面效果。

