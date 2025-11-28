新車連環推 搶年底商機

車市年底需求轉強，一改今年以來汽車市場的低迷氛圍。和泰車（2207）bZ4X電動車訂單看好，累計接單已超過1,500張；法國汽車品牌雪鐵龍在台推出BERLINGO「清新綠」限量50台；再加上寶嘉聯合預告JEEP12月將回歸台灣市場，各家車廠積極布局。

業者指出，今年一整年車市買氣受到政策因素影響，近期貨物稅減徵再加上汰舊換新，2,000CC以下車款大約有8到10萬元的優惠，對於百萬元以內的國產車款極具吸引力，車廠因而更積極導入新車。尤其近日和泰車的bZ4X接單表現突出，電動車的銷售更受鼓勵，促銷或是讓利對於消費者而言，確實吸引力十足，也使車廠的新車訂價較以往更親民。

汽車市場今年因為貨物稅減徵與調降關稅議題，造成買氣急凍，車廠的新車計畫也普遍被推遲，但愈接近年底，車廠的新車計畫愈積極，福特六和強推全球戰略車款 Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場，預計在12月初正式上市，目前開始的旗艦車款預接單價101.9萬元（含舊換新及貨物稅減徵8萬元補助），被認為價格破壞力十足，可望為福特六和年終買氣注入新動能。

中華車則是主打三菱xForce，近十年三菱未見新車導入，此次中華車將三菱東南亞的戰略車款導入台灣，預計將在12月底的台北車展正式發表，單月接單目標超過千台，顯見中華車對於全新車款的信心。未來兩年間中華車總計將推出五款新車，不只打破過去十年沒有三菱新車款導入的局面，五款車上市後，中華車的市占率目標將從今年的10%提高到15%。

至於12月中將發表的JEEP，品牌重返台灣市場，則在美國品牌強勢回歸之下，車款與售價都受到市場高度關切。