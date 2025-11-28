新車連環推 搶年底商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市年底需求轉強，一改今年以來汽車市場的低迷氛圍。和泰車（2207）bZ4X電動車訂單看好，累計接單已超過1,500張；法國汽車品牌雪鐵龍在台推出BERLINGO「清新綠」限量50台；再加上寶嘉聯合預告JEEP12月將回歸台灣市場，各家車廠積極布局。

業者指出，今年一整年車市買氣受到政策因素影響，近期貨物稅減徵再加上汰舊換新，2,000CC以下車款大約有8到10萬元的優惠，對於百萬元以內的國產車款極具吸引力，車廠因而更積極導入新車。尤其近日和泰車的bZ4X接單表現突出，電動車的銷售更受鼓勵，促銷或是讓利對於消費者而言，確實吸引力十足，也使車廠的新車訂價較以往更親民。

汽車市場今年因為貨物稅減徵與調降關稅議題，造成買氣急凍，車廠的新車計畫也普遍被推遲，但愈接近年底，車廠的新車計畫愈積極，福特六和強推全球戰略車款 Ford Territory正式加入台灣中型休旅市場，預計在12月初正式上市，目前開始的旗艦車款預接單價101.9萬元（含舊換新及貨物稅減徵8萬元補助），被認為價格破壞力十足，可望為福特六和年終買氣注入新動能。

中華車則是主打三菱xForce，近十年三菱未見新車導入，此次中華車將三菱東南亞的戰略車款導入台灣，預計將在12月底的台北車展正式發表，單月接單目標超過千台，顯見中華車對於全新車款的信心。未來兩年間中華車總計將推出五款新車，不只打破過去十年沒有三菱新車款導入的局面，五款車上市後，中華車的市占率目標將從今年的10%提高到15%。

至於12月中將發表的JEEP，品牌重返台灣市場，則在美國品牌強勢回歸之下，車款與售價都受到市場高度關切。

新車 市場 中華車

延伸閱讀

EVOASIS快充站點數超越Tesla！躍居全台電動車充電網龍頭

雲林推動斗六電動車產業園區 可創造4100個就業機會

「車子非必要不要買」阿格力日本比車價：台灣到底貴去哪？三成已經叫便宜了

關稅、貨物稅…使台灣車價貴日本非常多！阿格力：00955裡「豐田通商」是大贏家

相關新聞

財部對陸鋼品課反傾銷稅 法人：對中鋼是好消息

財政部昨（27）日宣布，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最高稅率20.15％；另亦對陸製啤酒課徵反傾銷稅...

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

晶華潘思亮：解決缺工 觀光好起來

晶華董事長潘思亮昨（27）日表示，台灣觀光業基本上被缺工綁住，肯定政府開放旅宿業者聘用外籍中階技術人員。他評估國內旅宿業...

全台最大捷運開發案動了 十四張站暨南機廠案簽約 總銷上看2,500億元

全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」昨（27）日舉行簽約儀式。新北捷運局與宏匯、愛山林建設及甲山林建設共同組成環...

晶華2026年營運 拚增雙位數

晶華酒店集團昨（27）日舉行今年耶誕樹點燈儀式，董事長潘思亮表示，明年營運一定會更好...

新車連環推 搶年底商機

車市年底需求轉強，一改今年以來汽車市場的低迷氛圍。和泰車bZ4X電動車訂單看好，累計接單已超過1,500張；法國汽車品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。