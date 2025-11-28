晶華2026年營運 拚增雙位數

晶華酒店集團昨（27）日舉行今年耶誕樹點燈儀式，董事長潘思亮表示，明年營運一定會更好。晶華（2707）營運長吳偉正也表示，今年旗下各事業均達到目標，更看好明年表現將再創高峰。

晶華表示，進入年底至農曆春節旅遊旺季，旗下礁溪及北投晶泉丰旅11月至明年2月住房率已上看八成，台南晶英也受奇美博物館埃及文物大展帶動，住房專案聯賣門票成銷售冠軍。台北晶華則積極搶攻聖誕及跨年商機，已與台北市政府跨年煙火活動結合，12月31日訂房近100%，平均房價可望突破1萬元。

晶華指出，今年受到景氣不確定性影響，消費支出一度轉為保守，但政府普發1萬元政策已啟動，預估約兩至三成金額將挹注餐旅市場，下半年又逢連假增多，連假期間住房率維持九成以上。餐飲方面，台北晶華積極經營尾牙外燴，鎖定科技及金融業高桌價客群，目前承接桌數突破6,000桌，至明年春節營收年成長逾三成，可望推升集團整體業績。

展望2026年，雖台灣無新增據點，晶華預期仍將拚雙位數營運成長，主力將來自逐漸復甦的太魯閣晶英酒店。台北晶華方面，今年以來平均房價逾6,000元，年增約5%至8%，明年亦以中高個位數成長為目標。旅客結構方面，日客雖仍低於疫情前水準，但美國與加拿大客源增加，特別是商務出差需求明顯回溫，拉升房價與平均收益。