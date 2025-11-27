快訊

哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

惡火吞噬香港宏福苑！罹難者增至75人 76人受傷含11名消防員

宏匯許崑泰非常看好商辦市場 國門地標「台北雙星」確定萬豪酒店進駐

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
宏匯集團董座許崑泰表示，規模超過25萬坪的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，也已經規劃好三大類產品，包括商場和購物中心、辦公室，以及住宅產品；全案總計住宅約占七成，商業設施比重約達三成。記者陳美玲／攝影
宏匯集團董座許崑泰表示，規模超過25萬坪的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，也已經規劃好三大類產品，包括商場和購物中心、辦公室，以及住宅產品；全案總計住宅約占七成，商業設施比重約達三成。記者陳美玲／攝影

基地達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設（2540）及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，並由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。

許崑泰表示，他非常看好台灣辦公室場的發展，尤其這波AI發展，國內科技業對商辦需求強烈，加上過去蓋的商辦屋齡已高，且過往商業用地多用作住宅規劃，辦公市場目前是供不應求狀態，因此未來宏匯集團將鎖定商用不動產三大類產品發展，包括辦公室、商場、飯店。

許崑泰指出，規模超過25萬坪的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，也已經規劃好三大類產品，包括商場和購物中心、辦公室，以及住宅產品；全案總計住宅約占七成，商業設施比重約達三成。

許崑泰指出，在看好國內商辦市場下，預計兩年後完工的「台北雙星」也提前啟動辦公室招租，但租金價格暫不公開；同步擁有飯店進駐的「台北雙星」，確定由萬豪酒店進駐。

宏匯、甲山林雙強共組的「環宇上城」公司27日完成「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」與新北市捷運局的簽約；全案將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北市國際智慧城市的新篇章。

宏匯、甲山林雙強共組的「環宇上城」公司27日完成「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」與新北市捷運局的簽約；全案將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北市國際智慧城市的新篇章。左為宏匯集團董座許崑泰、中為新北市長侯友宜。記者陳美玲／攝影
宏匯、甲山林雙強共組的「環宇上城」公司27日完成「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」與新北市捷運局的簽約；全案將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北市國際智慧城市的新篇章。左為宏匯集團董座許崑泰、中為新北市長侯友宜。記者陳美玲／攝影

捷運 環宇

延伸閱讀

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

MLB／日本球員爭奪3連敗道奇 大聯盟高層看好巨人簽下今井達也

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

AI用電暴增帶動題材！小童看好009805「趨勢發展大黑馬」：能攻能守

相關新聞

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

開放旅宿業用移工 潘思亮：解決缺工就是解決觀光問題的起點

晶華集團今舉行耶誕點燈，對於政府預計在2026年第一季將開放中階移工進入旅宿業，過去屢次喊話政府晶華董事長潘思亮表示，目...

晶華董座潘思亮：政策緩解缺工問題 將使國旅品質向上提升

晶華（2707）董事長潘思亮27日表示，展望2026國旅前景，他認為近期政策開放外籍中階人力，有望使整體國旅品質向上提升...

育嬰假有26周還全薪！台灣帝亞吉歐連續5年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

全球知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）自1987年進入台灣以來，始終深耕多元共融與人才發展，今年再次獲得多...

全時監控降工安風險 國家住都中心2社宅獲金安獎

國家住都中心說，興辦的新北市「頂福安居」社宅與嘉義市「博愛安居」社宅，採全時監控並降工安風險，從被動防護轉為主動預警，在...

華友聯與三井不動產3度攜手 全新住宅建案動土、強調高標施工品質

華友聯（1436）27日於前鎮區經貿段舉行全新住宅建案動土典禮，全案為華友聯與台灣三井不動產第三度合作，以高標準施工品質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。