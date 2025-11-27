宏匯許崑泰非常看好商辦市場 國門地標「台北雙星」確定萬豪酒店進駐

基地達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設（2540）及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，並由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。

許崑泰表示，他非常看好台灣辦公室場的發展，尤其這波AI發展，國內科技業對商辦需求強烈，加上過去蓋的商辦屋齡已高，且過往商業用地多用作住宅規劃，辦公市場目前是供不應求狀態，因此未來宏匯集團將鎖定商用不動產三大類產品發展，包括辦公室、商場、飯店。

許崑泰指出，規模超過25萬坪的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，也已經規劃好三大類產品，包括商場和購物中心、辦公室，以及住宅產品；全案總計住宅約占七成，商業設施比重約達三成。

許崑泰指出，在看好國內商辦市場下，預計兩年後完工的「台北雙星」也提前啟動辦公室招租，但租金價格暫不公開；同步擁有飯店進駐的「台北雙星」，確定由萬豪酒店進駐。