南歐快充藍海 台泥子公司卡位

台泥（1101）旗下專注南歐充電市場的子公司Atlante，執行長Stefano Terranova昨（27）日表示。Atlante公司透過台泥專利水泥儲能櫃EnergyArk及能源交易數位平台，正在轉型為具備「能源交易」能力的科技公司。目標2030年搶攻南歐50億歐元的快充市場，創造高達100億歐元（約新台幣3,400億元）的歐洲電能市場。

Stefano表示，Atlante公司的核心競爭力，在於能源調節服務，而不僅僅是充電。Atlante先結合台泥研發的專利「EnergyArk水泥儲能櫃」打造充儲一體充電站並落地歐洲後，這些充電站的儲能形成了穩定的虛擬電網，解決了電網饋線不足的問題。這個以「充儲一體」為核心的永續生態圈，將成為奠定南歐智慧城市未來發展的重要基石，推動南歐地區的低碳交通轉型。

他解釋，在歐洲電價波動劇烈且機制透明的市場中，這套系統能在電網不穩定時提供頻率調節服務，或在電價低時儲電、電價高時放電，賺取高額的輔助服務費與價差。