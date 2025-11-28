台泥攻歐非低碳水泥 開花結果

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）董事長張安平布局歐非低碳水泥市場開花結果，子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbiyik昨（27）日在法說會上揭示2030戰略目標，將挑戰營收35億歐元（約新台幣1,200億元）、EBITDA要達到10億歐元。

Cimpor Global公司的水泥市場版塊包含了土耳其、葡萄及非洲等地，Suat表示，非洲與土耳其正處於未來20年成長起點；至於看似成熟的歐洲，葡萄牙也正要啟動的1,000億歐元基建計畫。

Suat提出宏觀的「水泥消費超級周期」理論，他強調，從羅馬尼亞通往烏克蘭，到土耳其震後「每年50萬戶住宅」的重建計畫，台泥都卡位了核心位置。今年Cimpor Global的市占率已達 55%，是伊比利市場最大的參與者。

Suat說明， Cimpor Global公司已是集團含金量最高的板塊，2024年EBITDA利潤率達31.7%，大幅超車全球水泥巨頭Holcim的24.5%、與Heidelberg的21.1% ；對比2016年台泥未入主前，淨利激增五倍，且財務體質成功由負債轉為淨現金。

風險控管上，Suat揭露財務效率，在葡萄牙與非洲市場，Cimpor Global公司現金轉換循環一年高達12次，平均約30天即可收回貨款。 此外，截至本季末，淨擔保比率高達92.3%，意味絕大多數應收帳款皆有擔保，徹底消除收款風險，展現台泥團隊營運優化精準執行力。

針對市場擔心的土耳其通膨，台泥董事長安直言「沒有任何影響」，台泥憑藉極高營運效率抵銷成本壓力，讓土耳其甚至成為集團中毛利表現最好的區域。

在減碳與科技領域，Cimpor Global也走在世界前端。面對歐洲碳稅，台泥備妥秘密武器「deOHclay（鍛燒黏土）」，預計2025年底前產能達150萬噸。透過導入工業數位化系統IndustrAI與KUARTIS自動化採礦技術，讓礦山生產力提升32%。

台泥 市場 土耳其

延伸閱讀

台泥鸚鵡螺圖書館正式亮相 成花蓮永續學習基地

高CP值土耳其料理！ 台中北區「波卡多納」旋轉烤肉餐廳藏巷弄 手工披薩.佛卡夏超好吃

向土耳其「秀肌肉」 埃及等5國「美杜莎」聯合軍演

非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

相關新聞

財部對陸鋼品課反傾銷稅 法人：對中鋼是好消息

財政部昨（27）日宣布，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最高稅率20.15％；另亦對陸製啤酒課徵反傾銷稅...

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

晶華潘思亮：解決缺工 觀光好起來

晶華董事長潘思亮昨（27）日表示，台灣觀光業基本上被缺工綁住，肯定政府開放旅宿業者聘用外籍中階技術人員。他評估國內旅宿業...

全台最大捷運開發案動了 十四張站暨南機廠案簽約 總銷上看2,500億元

全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」昨（27）日舉行簽約儀式。新北捷運局與宏匯、愛山林建設及甲山林建設共同組成環...

晶華2026年營運 拚增雙位數

晶華酒店集團昨（27）日舉行今年耶誕樹點燈儀式，董事長潘思亮表示，明年營運一定會更好...

新車連環推 搶年底商機

車市年底需求轉強，一改今年以來汽車市場的低迷氛圍。和泰車bZ4X電動車訂單看好，累計接單已超過1,500張；法國汽車品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。