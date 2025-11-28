台泥攻歐非低碳水泥 開花結果

台泥（1101）董事長張安平布局歐非低碳水泥市場開花結果，子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbiyik昨（27）日在法說會上揭示2030戰略目標，將挑戰營收35億歐元（約新台幣1,200億元）、EBITDA要達到10億歐元。

Cimpor Global公司的水泥市場版塊包含了土耳其、葡萄及非洲等地，Suat表示，非洲與土耳其正處於未來20年成長起點；至於看似成熟的歐洲，葡萄牙也正要啟動的1,000億歐元基建計畫。

Suat提出宏觀的「水泥消費超級周期」理論，他強調，從羅馬尼亞通往烏克蘭，到土耳其震後「每年50萬戶住宅」的重建計畫，台泥都卡位了核心位置。今年Cimpor Global的市占率已達 55%，是伊比利市場最大的參與者。

Suat說明， Cimpor Global公司已是集團含金量最高的板塊，2024年EBITDA利潤率達31.7%，大幅超車全球水泥巨頭Holcim的24.5%、與Heidelberg的21.1% ；對比2016年台泥未入主前，淨利激增五倍，且財務體質成功由負債轉為淨現金。

風險控管上，Suat揭露財務效率，在葡萄牙與非洲市場，Cimpor Global公司現金轉換循環一年高達12次，平均約30天即可收回貨款。 此外，截至本季末，淨擔保比率高達92.3%，意味絕大多數應收帳款皆有擔保，徹底消除收款風險，展現台泥團隊營運優化精準執行力。

針對市場擔心的土耳其通膨，台泥董事長安直言「沒有任何影響」，台泥憑藉極高營運效率抵銷成本壓力，讓土耳其甚至成為集團中毛利表現最好的區域。

在減碳與科技領域，Cimpor Global也走在世界前端。面對歐洲碳稅，台泥備妥秘密武器「deOHclay（鍛燒黏土）」，預計2025年底前產能達150萬噸。透過導入工業數位化系統IndustrAI與KUARTIS自動化採礦技術，讓礦山生產力提升32%。