台泥營運衝 站穩兩隻腳

台泥企業團昨（27）日召開法說會，董事長張安平表示，隨著大陸產能過剩市場內捲，台灣本業受房地產不景氣影響；相較之下土耳其、葡萄牙低碳水泥已展現高毛利表現，歐洲儲能業務營收也開始躍升。

張安平指出，歐非水泥事業躍起，凸顯台泥（1101）已成功擺脫對兩岸水泥單一區域市場的依賴，歐非水泥及新能源在關鍵時段完成補位，明年起展開新局。

台泥總經理程耀輝說明，今年受惠於土耳其及歐非市場強勁貢獻，台泥第三季單季毛利率一舉突破兩成大關、來到23%。台泥目前「四足鼎立」營收結構：台灣、土耳其、歐非及大陸四大市場，台灣35%、土耳其27%、大陸20%、歐非18%；毛利表現上，土耳其達35%、台灣31%、歐非28%，僅大陸為6%。這樣的分散與韌性，讓台泥能從容面對任何區域波動，穩穩走過產業周期。

台泥今年遇到子公司三元電池廠大火衝擊，造成財報上歸屬母公司淨利受到約150億元一次性影響。程耀輝強調，其中88%屬於非現金減損，對公司現金流並無太大壓力。反映在現金流上，前三季淨營業現金流入達189億元、年增27%，顯示公司「體質比帳面損益更健康」。

針對新能源事業的後續展望，程耀輝宣布，旗下電池品牌Molicel今年10月單月EBITDA已正式轉正。此外，張安平董事長上任後逐一成立的綠能新事業子公司表現亮眼，歐洲Atlante公司營收年增129%，毛利率衝58%；台泥綠能毛利率達38%，台泥儲能毛利率亦達29%。

針對占比已降至兩成的大陸市場，程耀輝表示，台泥不等待大陸官方政策，已超前部署縮減14%產能與精簡20%人力。

程耀輝強調「在逆風局面的時候，先讓企業變瘦，然後再讓企業變強。」

張安平也指出，大陸最新的《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書已清楚揭示未來減碳大方向，目前廣州、重慶等地碳價已攀升至人民幣每噸50-60元。張安平預判，雖然中國大陸2026年直接開徵碳稅機率尚低，但2027年以後機會很大，到了2030年發生的機率更是超過90%。他強調，白皮書意味著「沒能力的企業一定會被排除掉」。隨著高耗能業者被迫退場，他認為這對提早布局減碳技術的台泥而言，將是長線的正面利多。