顯而立見／保留邊界 凸顯合作價值

創業初期輔導了一個極具潛力的流量行銷團隊「最準行銷」，自己則全力投入「好廣告數據」的產品開發與品牌布局。雙方理念契合也都在不同面向發光，但隨著案源、投資、資源與人力逐漸重疊，一個現實問題出現了：要整合，還是各自飛？

一開始我們各做各的做得也還行，但久了發現資源卡在中間，人也開始疲乏。「最準行銷」在聚焦策略很有一套，速度快、執行狠準，「好廣告數據」則是在品牌打造跟內容數據理解的深度上有優勢。理論上兩邊應該能合作起來，但事情從來沒那麼單純。

光是「誰來主導？」這件事就足夠花時間。

你想，雙方都是主力、都有一票人要顧，誰也不是誰的下屬。每一個會議都是角力場。同時，每一次資源調配都是心理戰。

流程設計得再漂亮，信任不在就等於零。我後來想起Pixar和Disney那段歷史。他們合作拍《玩具總動員》的時候，一開始也很卡。Pixar的創意人很排斥Disney的流程，覺得會毀了作品。

這讓我意識到：整合不是把對方變成我，而是保留邊界。你是你，我是我，需要找出一塊可以共同呼吸的區域來做事。從那以後我們先做一個聯名企劃試水溫。這不是單純的策略，也可以說是情感測試。「你信不信我」或「我信不信你」，看完這一輪就知道了。

合作並不是要控制對方，而是讓對方也能贏。日本經營之聖稻盛和夫講過一句話：「經營不是算計，是共鳴。」你心裡有沒有對方，對方感受得出來。你如果只想著分多少他自然會縮手，但你如果是想怎麼一起把事情做成，那氣氛就完全不一樣。

換句話說，是「沒有自己才有自己」。不要急著合併什麼，而是讓資源在任務中自然流動。於是，我們維持雙邊各自獨立的團隊架構，但碰到大型案子或品牌出擊時，就像打仗一樣拉出人來一起打。這樣大家心裡不會有負擔，也不會怕被吃掉。

錢是結果，不是過程的武器。你要讓人知道，你不是要賺他的錢，而是要一起把蛋糕做大，讓大家都活得下去。

過程中，有一件最有用的事值得一提，即每周固定開一次的「非專案會議」，沒有KPI也沒有交付物，純粹問彼此：「你最近有沒有卡關？我能不能幫你？」

這種會議並不會直接帶來營收，但會讓彼此變成不是為了案子而聚在一起的人，而是可以一起走下去的人。

創業不是比快，是比誰能在風暴裡不散。整合也是一樣，不是要把對方變成你，而是要一起做出你一個人做不到的東西。