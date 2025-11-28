職感心教練／不用力的人生

朋友前些日子說話聲音沙啞比以往嚴重，前往醫院檢查，原因是隨年紀增長聲帶有些萎縮，加上說話時發聲方式不正確所導致，於是被轉診至語言治療室進行發聲訓練，而治療師一開頭便要他學習如何不用力的說話。

有時候觀察到一些人說話時，只靠喉嚨發聲的方式，過度用嗓、脖子青筋暴現，讓人不難想像若在爭吵時，恐怕會激動得面紅耳赤。若能改以腹式呼吸，用橫膈膜將氣息穩定送出，聲音穿透卻柔和，不僅能善待聲帶，也能讓說話更淡定、省力，聲音更有力量。

台灣第一位獲得國際教練聯盟大師級認證教練（Master Certified Coach, MCC）的梅家仁女士，在她的新書《難行．能行》中提到要學習做一位「不用力的教練」。不用力意味著舒適與坦然，能以一種從容的言談與舉止對待自己與他人。身為一位教練，若無法善待自己，也就無法好好的幫助對方了。

當你不再焦慮掙扎，能以清明的心觀照世界時，理智與智慧自然浮現，讓你悠然應對萬物。就像是你並不需要向夏蟲語冬，否則只是徒增困擾與衝突，正如《莊子．秋水》所言：「夏蟲不可以語於冰者，篤於時也。」夏天的蟲子因生命短暫，未經歷寒冬而無法理解冰雪。

而要學著過不用力的人生，優雅的待人處事，還是得要從自我覺察做起。組織心理學家塔莎．歐里希（Tasha Eurich），被譽為全球最具影響力的「自我覺察教練」針對「自我覺察理論」，她提出了二大核心面向。

第一種是對自己的內在自我覺察（Internal Self-Awareness），對自我價值觀、熱情、渴望、行為模式，以及這些因素如何影響自己的思維、情緒和行為有清楚的理解。也就是「我是否了解自己？」要有自知之明，並了解與接受自己的優缺點。

第二種是外在自我覺察（External Self-Awareness），理解他人如何看待自己，是否能覺察到別人對於自己行為與影響的觀感。換句話說，就是「別人眼中的我，和我自己理解的我，是否一致？」，要能開放地接受差異與別人的回饋或意見。

你是否經常活在他人對我們的認知裡？當你發現彼此觀點不一致，便想要極力地去解釋、證明甚至說服。因此「自我覺察」的重要性，就在於讓自己能夠心安理得地活在當下。

一旦覺知了內在與外在的自我，有意識的感受到眼前的言行舉止，便能知道如何可以輕鬆、優遊自在地處於每一刻，漸漸地便能做出理性的決策、安然的行動，展現高雅而過上不需用力的人生。