快訊

香港宏福苑大火創77年來紀錄仍非最慘 這場史上最致命火災釀600死

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
基地高達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。記者陳美玲／攝影
基地高達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。記者陳美玲／攝影

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林機構董座祝文宇表示，全案總市值估破2,500億元，開發規模超過25萬坪，包含商場、辦公、住宅等，商業占三成、住宅約七成，集團分回逾1,000億，最快七年後、2032、2033年完工。

「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，將打造一座立體微型城市；全案將有八棟建物，面河的五棟、3~12樓將是辦公結合商場為主的複合型產品，12樓以上做住宅，而後方三棟均為住宅；辦公室總樓地板面積約5萬坪，住宅約5,100戶，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。

愛山林（2540）建設董事長祝文宇表示，「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」由宏匯、甲山林機構共同拿下，雙方共組的「環宇上城」公司就是未來住宅案名；他指出，以住宅每坪100萬元、辦公室一坪65萬元初估，全案總市值逾2,500億元，集團約可分回逾1,000億元，預計跑完流程、拿到建照至少兩年，加上興建期五年以上，全案最快七年後、2032年底或2033年才會完工。

基地高達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。

「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北市國際智慧城市的新篇章。

甲山林機構董座祝文宇表示，「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」由宏匯、甲山林機構共同拿下，雙方共組的「環宇上城」公司就是未來住宅案名；他指出，以住宅每坪100萬元、辦公室一坪65萬元初估，全案總市值逾2,500億元，集團約可分回逾1,000億元，預計跑完流程、拿到建照至少兩年，加上興建期五年以上，全案最快七年後、2032年底或2033年才會完工。記者陳美玲／攝影
甲山林機構董座祝文宇表示，「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」由宏匯、甲山林機構共同拿下，雙方共組的「環宇上城」公司就是未來住宅案名；他指出，以住宅每坪100萬元、辦公室一坪65萬元初估，全案總市值逾2,500億元，集團約可分回逾1,000億元，預計跑完流程、拿到建照至少兩年，加上興建期五年以上，全案最快七年後、2032年底或2033年才會完工。記者陳美玲／攝影

捷運 董事長

延伸閱讀

桃園綠線G12到G14整開案挨批「農地煉金術」 市府回應了

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

相關新聞

開放旅宿業用移工 潘思亮：解決缺工就是解決觀光問題的起點

晶華集團今舉行耶誕點燈，對於政府預計在2026年第一季將開放中階移工進入旅宿業，過去屢次喊話政府晶華董事長潘思亮表示，目...

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

晶華董座潘思亮：政策緩解缺工問題 將使國旅品質向上提升

晶華（2707）董事長潘思亮27日表示，展望2026國旅前景，他認為近期政策開放外籍中階人力，有望使整體國旅品質向上提升...

育嬰假有26周還全薪！台灣帝亞吉歐連續5年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

全球知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）自1987年進入台灣以來，始終深耕多元共融與人才發展，今年再次獲得多...

全時監控降工安風險 國家住都中心2社宅獲金安獎

國家住都中心說，興辦的新北市「頂福安居」社宅與嘉義市「博愛安居」社宅，採全時監控並降工安風險，從被動防護轉為主動預警，在...

華友聯與三井不動產3度攜手 全新住宅建案動土、強調高標施工品質

華友聯（1436）27日於前鎮區經貿段舉行全新住宅建案動土典禮，全案為華友聯與台灣三井不動產第三度合作，以高標準施工品質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。