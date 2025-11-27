史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林機構董座祝文宇表示，全案總市值估破2,500億元，開發規模超過25萬坪，包含商場、辦公、住宅等，商業占三成、住宅約七成，集團分回逾1,000億，最快七年後、2032、2033年完工。

「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」採用TOD（大眾運輸導向開發）模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，將打造一座立體微型城市；全案將有八棟建物，面河的五棟、3~12樓將是辦公結合商場為主的複合型產品，12樓以上做住宅，而後方三棟均為住宅；辦公室總樓地板面積約5萬坪，住宅約5,100戶，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會。

愛山林（2540）建設董事長祝文宇表示，「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」由宏匯、甲山林機構共同拿下，雙方共組的「環宇上城」公司就是未來住宅案名；他指出，以住宅每坪100萬元、辦公室一坪65萬元初估，全案總市值逾2,500億元，集團約可分回逾1,000億元，預計跑完流程、拿到建照至少兩年，加上興建期五年以上，全案最快七年後、2032年底或2033年才會完工。

基地高達14.3公頃、國內最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠案」是由宏匯集團、愛山林建設及甲山林建設共組「環宇上城」投資，其中甲山林集團占67%、宏匯占33%，由宏匯集團董座許崑泰擔任環宇上城董事長，並在27日完成與新北市捷運局簽約，總投資金額約高達985億元。