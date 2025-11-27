晶華董座潘思亮：政策緩解缺工問題 將使國旅品質向上提升

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
晶華國際酒店集團營運長吳偉正（左起）、、Ginza Sand的創辦人森本龍一、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校英國小學部校長Ms. Siobhain Allum晚上一起出席台北晶華酒店2025聖誕樹點燈儀式。記者蘇健忠／攝影
晶華（2707）董事長潘思亮27日表示，展望2026國旅前景，他認為近期政策開放外籍中階人力，有望使整體國旅品質向上提升。針對是否實施周休三日，讓旅宿業迎來更多利多？他則認為要有配套，前提還是缺工能夠緩解。

晶華舉行一年一度的耶誕樹點燈儀式，由董事長潘思亮主持。他並於活動後受訪表示，政院近期拍板「移工勞動力精進方案」，開放旅宿業者可聘用外籍中階技術人員，晶華當然會響應，而且根據政策，每聘用一名外籍技術員工，也會對台籍員工加薪，值得肯定。

此外，勞動部也將設置「跨國勞動力延攬中心」，潘思亮表示，此次是政府第一次開放業者在國外聘用外籍移工，可望建立公平聘用的先例。他提到，目前外籍移工來台工作前，通常已背負貸款，才能支應龐大的仲介費與旅費，認為此政策有助改變台灣的國際形象，政府這次「做得蠻周到的」，也為未來打造非常好的榜樣。

至於未來計畫聘用多少員額？潘思亮表示，政策規定是10%，目前集團缺工率約兩至三成，所以若配合政策補上人力，至少可以解決一半的缺工問題。

潘思亮表示，日本能以觀光立國，最重要的政策配套，就是開放外籍移工。大家看到現在日本的觀光、服務業能有如此規模，都是因為有外籍勞動力支撐。台灣觀光業是被缺工綁住，解決缺工，就能解決台灣觀光問題的根本問題。

展望集團明年營收表現，潘思亮表示，預期明年一定會更好。他再度強調，因為缺工原因，目前不敢接滿，如果缺工可以補齊，對營收會有很大幫助。

至於被問到是否支持周休三日，他表示，大家都說周休三日對旅宿業者有利，他覺得要有配套，前提還是要解決缺工問題。

展望國旅前景，潘思亮表示，肯定政府補助的美意，認為一定會帶來幫助。也強調業者須致力提升品質，才能讓台灣人願意留在國內。

至於如何看明年的入境觀光市場？潘思亮說，他認為應朝質、量並重方向努力，入境觀光不能只拚人數，品質更要提升。首先台灣機位緊缺，許多機位已被台灣的出境旅客訂走，所以來台灣旅遊，對外國人來說價格相對高。此外，缺工也帶來高離職率，拖累國旅品質，政府政策尋求解套，預計會對國旅品質帶來很大幫助。

談到國旅競爭力，潘思亮也表示，國內觀光對外國人來說最具吸引力的三大景點，一是故宮、二是太魯閣，第三才是台北101。尤其是太魯閣，就像是台灣的大峽谷，對歐美團客獨具吸引力。目前太魯閣道路修復狀況也已經有進展，在安全前提下，應該科學化管理，開放一定比例遊客進入。

潘思亮 觀光 移工

