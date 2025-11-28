遠傳助企業導入AI賦能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

數位轉型浪潮下，AI與自動化已是企業競爭力的核心。遠傳（4904）表示，將AI視為重要發展策略，積極導入於各項業務，不僅提升營運效率，更協助企業客戶加速實現數位轉型，並助力遠東集團推動AI賦能。

為深化AI應用，遠傳與遠東集團攜手舉辦多場「AI自動化實作研討會」，將AI實戰經驗分享給集團同仁，協助集團企業落實AI轉型，再造競爭力。

遠傳指出，在「AI自動化實作研討會」上，遠傳講師讓集團種子同仁熟悉微軟Power Platform低程式碼AI自動化開發工具與Azure OpenAI遠傳智靈，並操作Microsoft 365 Power Automate與Copilot Studio，打造自動化流程與智慧對話機器人，將AI應用融入日常工作，優化流程、解決痛點，累計超過380位學員參與。

遠傳指出，以「增進員工生產力、提升開發效率、強化資安韌性、加速商業創新」四軌並行的AI戰略，結合Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Security Copilot與Azure OpenAI服務，對內推動生成式AI的部署與運用，並由高階經理人帶頭學習，逐步擴展至基層員工，鼓勵各部門同仁找出可運用AI解決痛點的場景，以「全民AI」的策略落實「白領賦能」。

遠傳內部調查，Copilot使用者中，85%認為有助提升產出品質；75%認為能提高工作效率，平均效率提升達45%。

遠傳統計，目前每月自動化流程執行數超過97萬筆，自動化表單回應超過5萬次，AI已深度融入營運。

此外，遠傳指出，將生成式AI應用於智慧客服、自動化報告生成、數位治理等領域，並將這些經驗轉移給企業客戶，提升營運效能。

遠傳總經理井琪指出，在AI時代，遠傳不僅是「受益者」，更是「推廣者」。

遠傳表示，透過種子隊員培訓與跨部門擴散，遠傳成功將AI能力下放，讓前線員工具備使用AI工具解決問題的能力，並協助不同產業客戶善用AI轉型，提升營運效能。

展望未來，遠傳強調，將與微軟深化合作，推動生成式AI應用落地，全面賦能員工與企業，並由內而外提升客戶體驗，協助企業加速數位轉型，成為企業實現AI轉型的最佳夥伴。

AI 遠傳 數位

