兆豐證深耕ESG 獲雙殊榮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
兆豐證券四度榮獲證交所「盡職治理優良券商」，兆豐證券總經理吳明宗（右）代表受獎。兆豐證／提供
兆豐證券四度榮獲證交所「盡職治理優良券商」，兆豐證券總經理吳明宗（右）代表受獎。兆豐證／提供

兆豐證券今年在永續金融領域再獲佳績，不僅四度榮獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商」，且再度獲頒TCSA台灣企業永續獎「永續報告類─金融及保險業組白金獎」，展現公司長期落實盡職治理、責任投資與高度資訊揭露透明度的卓越成果。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券遵循集團方向深耕ESG，內部重視經營效率及風險控管；對外則發揮機構投資人影響力，帶動外部利害關係人共好，創造長期投資價值。兆豐證券同時呼應政府2050淨零排放目標，投資已通過SBTi審核之企業，推動被投資公司一同加入永續轉型行列。此外，持續舉辦淨零轉型工作坊等活動，協助被投資公司與受輔導企業提升淨零轉型能力，落實責任投資精神。

今年第四度獲選為「盡職治理資訊揭露較佳券商」，兆豐證券總經理吳明宗，同時也是永續發展委員會主任委員，強調兆豐證券在永續金融構面，持續將ESG納入投資評估流程，關注被投資公司營運狀況與永續策略，並透過參與法說會等方式，與被投資公司經營階層對話，發揮機構投資人影響力。

另一方面，在提升資訊揭露程度方面，兆豐證券今年完成官網改版，依循無障礙網站規範，優化使用者瀏覽體驗，並強化永續資訊專區內容，提升資訊透明度與包容性。此外，每年藉由利害關係人問卷及客戶滿意度調查，掌握外部關注議題，透過發布永續報告書予以回應。

兆豐金融集團作為永續金融先行者聯盟成員之一，兆豐證券將持續秉持集團「發揮正向影響、引領永續發展」的使命、「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的價值，深化包括環境永續、社會共榮、責任治理的策略作為，實踐企業的永續目標。

兆豐金 董事長

延伸閱讀

兆豐證榮獲「盡職治理優良券商」、「永續報告白金獎」雙殊榮

元大金獲 TCSA 台灣企業永續獎11項大獎肯定

中鼎集團三家公司獲永續典範企業大獎

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

相關新聞

財部對陸鋼品課反傾銷稅 法人：對中鋼是好消息

財政部昨（27）日宣布，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，最高稅率20.15％；另亦對陸製啤酒課徵反傾銷稅...

史上最大捷運開發案啟動！宏匯、甲山林雙強砸近千億 市值估破2500億

由宏匯、甲山林兩大集團拿下、投資規模上看千億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」27日與新北市捷運局完成簽約；甲山林...

晶華潘思亮：解決缺工 觀光好起來

晶華董事長潘思亮昨（27）日表示，台灣觀光業基本上被缺工綁住，肯定政府開放旅宿業者聘用外籍中階技術人員。他評估國內旅宿業...

全台最大捷運開發案動了 十四張站暨南機廠案簽約 總銷上看2,500億元

全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」昨（27）日舉行簽約儀式。新北捷運局與宏匯、愛山林建設及甲山林建設共同組成環...

晶華2026年營運 拚增雙位數

晶華酒店集團昨（27）日舉行今年耶誕樹點燈儀式，董事長潘思亮表示，明年營運一定會更好...

新車連環推 搶年底商機

車市年底需求轉強，一改今年以來汽車市場的低迷氛圍。和泰車bZ4X電動車訂單看好，累計接單已超過1,500張；法國汽車品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。