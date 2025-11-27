台泥營收結構四足鼎立 張安平瞄準歐非市場加大投資
台泥總經理程耀輝指出，今年第3季營運在土耳其與歐非帶動下，營收結構呈現台灣、土耳其、大陸與歐非「四足鼎立」，董事長張安平更表示，未來歐非市場將是台泥投資重點。
台泥今天召開法說會。台泥過去主要以兩岸水泥為主要營運動能，但隨著中國大陸產能過剩，市場競爭激烈，加上台灣本業受房地產不景氣影響，帶動過去8年布局的歐非水泥和新能源，逐步成為營運支撐。
程耀輝指出，受惠於土耳其及歐非市場強勁貢獻，台泥今年第3季單季毛利率為23%，營收結構可說是「四足鼎立」，以營收占比順序來看，台灣占35%、土耳其占27%、中國大陸占20%、歐非占18%；在毛利表現，土耳其、台灣、歐非3大市場毛利率皆突破28%，抵銷中國大陸市場的逆風。
台泥歐洲子公司Cimpor Global執行長Suat Çalbıyık今天也出席法說會。他指出，歐非事業體已是台泥集團含金量最高的板塊，預期2030年Cimpor Global將挑戰營收35億歐元（約新台幣1200億元）。
Suat表示，Cimpor Global在2024年稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）達31.7%，相較2016年台泥入主前，淨利成長5倍，財務體質也由負債轉為淨現金。
投資人詢問歐非未來市場動能，Suat表示，非洲與土耳其正處於未來20年成長的起點，從羅馬尼亞到烏克蘭，以及到土耳其震後「每年50萬戶住宅」重建計畫，都是台泥布局市場的機會之一。
不過市場擔心土耳其通膨問題，張安平表示，「沒有任何影響」，台泥以營運效率抵銷成本壓力，讓土耳其甚至成為集團中毛利表現最好的區域。
至於歐洲市場，Suat則表示，葡萄牙政府將啟動1000億歐元基建計畫，今年旗下葡萄牙水泥公司Cimpor市占率已達55%，是當地市場最大的水泥供應商。
