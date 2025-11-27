快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

三接沉箱混凝土運送過久？中油：符合工程會規範

中央社／ 台北27日電

媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足，中油澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施作，無論混凝土材料強度設計、化學摻料添加、運送時間及現場檢、試驗機制，均符合規範，呼籲外界勿傳遞不實訊息。

中油透過新聞稿表示，此案契約明定，施工須遵循公共工程委員會施工綱要規範第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」辦理，混凝土自加水攪拌開始，若未添加化學摻料，應於90分鐘內完成澆置；若有添加化學摻料，時間則可延長至120分鐘。

中油指出，三接工程所使用的沉箱混凝土均有使用Type G化學摻料，運送與施作時間皆符合規定，並無媒體所稱需控制在45分鐘內的要求。

中油說明，三接沉箱工程混凝土是由具優質混凝土（GRMC）驗證的預拌廠供應，廠址位於觀音及內湖，運送時間約45至60分鐘，不僅符合契約規範，現場偶有因非運送時間造成超時情形，亦均依規定採退料方式處置，報導所載「自楊梅廠運送」與事實不符。

中油進一步說，三接沉箱澆置期間，皆由專業顧問公司全程監造，每120立方公尺抽樣檢驗混凝土強度與坍度，並委託具TAF（財團法人全國認證基金會）認證的實驗室進行試驗，歷次結果皆符合規範要求。

針對因外力碰撞造成沉箱局部剝落的情況，中油表示，為求謹慎，委託第三方公正單位新北市土木技師公會鑑定，依公會評估決定鑽心位置及數量，共計鑽心66顆試體，試驗結果皆符合規範，確認品質無虞。

中油強調，三接工程自規劃、施工、監造及檢驗均依相關規定辦理，所有施工紀錄、混凝土配比、材料來源及試驗結果均有紀錄可供查證。中油戮力推動第三座液化天然氣接收站建設，以最嚴謹的態度進行工程把關，工程品質絕不允許妥協。

中油 契約

延伸閱讀

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

三接沉箱混凝土硬度不足？台灣中油澄清：均符合公共工程委員會規範

中油三接工程案挨批浪費公帑 泛亞工程員工：沒得標就說弊案圖利？

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

相關新聞

開放旅宿業用移工 潘思亮：解決缺工就是解決觀光問題的起點

晶華集團今舉行耶誕點燈，對於政府預計在2026年第一季將開放中階移工進入旅宿業，過去屢次喊話政府晶華董事長潘思亮表示，目...

晶華董座潘思亮：政策緩解缺工問題 將使國旅品質向上提升

晶華（2707）董事長潘思亮27日表示，展望2026國旅前景，他認為近期政策開放外籍中階人力，有望使整體國旅品質向上提升...

育嬰假有26周還全薪！台灣帝亞吉歐連續5年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

全球知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）自1987年進入台灣以來，始終深耕多元共融與人才發展，今年再次獲得多...

全時監控降工安風險 國家住都中心2社宅獲金安獎

國家住都中心說，興辦的新北市「頂福安居」社宅與嘉義市「博愛安居」社宅，採全時監控並降工安風險，從被動防護轉為主動預警，在...

華友聯與三井不動產3度攜手 全新住宅建案動土、強調高標施工品質

華友聯（1436）27日於前鎮區經貿段舉行全新住宅建案動土典禮，全案為華友聯與台灣三井不動產第三度合作，以高標準施工品質...

台南再一處社宅啟動！宜居仁和170戶 公辦都更省公帑9.15億

台南市仁德區二空新村B區的「宜居仁和社會住宅」今天舉行動土典禮，為二空新村地區第二期社宅工程，是南市第5案動土的公辦都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。