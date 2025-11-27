新竹人大舉出動搶好康！ 巨城周年慶首日業績衝6.3億元

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
消費者一早湧入贈獎處排隊，熱情兌換限量來店禮，現場人潮絡繹不絕。業者／提供
消費者一早湧入贈獎處排隊，熱情兌換限量來店禮，現場人潮絡繹不絕。業者／提供

Big City遠東巨城購物中心周年慶27日點燃戰火，早上10點前，停車場入口已湧現車潮、排隊人龍不斷延伸。11點開門瞬間人潮秒湧入場，現場熱鬧非凡。首日整體展現驚人氣勢，交出6.3億元亮眼成績，較去年同期成長5 %（含遠東SOGO百貨新竹店）。全館人潮從早到晚絡繹不絕，再次印證「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上」的都市傳說。

巨城統計，首日VIP客層火力全開，不少消費者在活動前就鎖定心儀品項，開門後迅速進場、精準購買。獨享消費累計滿8萬、18萬、50萬送仟元、萬元購物金，再度成為搶兌亮點，兌換速度明顯加快。高消費客層同樣積極現身，智能家電、休閒時尚，依舊是最受鎖定的目標品項。此外，巨城周年慶的跨日滿額贈購物金搭配全館及指定樓層、指定業種的加碼回饋，消費者最高能回饋20%，有感優惠，活動一路旺到閉店前仍維持熱烈兌換熱度。

遠東巨城購物中心表示，精打細算的消費者一早7點排隊搶頭香，家電年度最高回饋單筆破80萬刷起來，成家所需的智能大小型家電如電視、冰箱、洗脫烘機，集雅社開店不到1小時已突破千萬業績；接近尾牙節慶也出現百萬刷手購入iPhone 17，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期強勢成長近3%。天氣漸冷加上旅遊熱潮持續，戶外機能配件及時尚潮流服飾熱賣，整體服飾旗艦業績較去年同期雙位數成長。

12天誠意滿滿，吉祥物阿Mall及Mall妹化身超實用來店禮，首日3,000份筆袋折疊椅大受好評，接下來11天，每天一款，天天驚喜天天有得換。活動期間只要加入 LINE 官方帳號並完成綁定巨城 APP 會員，單筆消費滿額3,000元即可獲得百元電子購物抵用券，逛街同時輕鬆累積回饋。除主檔優惠外，各大品牌也同步祭出加碼折扣與獨家組合。年度最強檔期人潮、買氣同步看增，預期後續假日將迎來另一波高峰，邀請消費者把握限定優惠，一起在年末打造最充實的購物盛典。

遠東巨城購物中心最強周年慶27日壓軸登場，首日業績衝6.3億元。業者／提供
遠東巨城購物中心最強周年慶27日壓軸登場，首日業績衝6.3億元。業者／提供
遠東巨城購物中心B1「集雅社」周年慶首日開店不到一個小時，即突破千萬業績。業者／提供
遠東巨城購物中心B1「集雅社」周年慶首日開店不到一個小時，即突破千萬業績。業者／提供

消費 家電 活動

