育嬰假有26周還全薪！台灣帝亞吉歐連續5年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

全球知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）自1987年進入台灣以來，始終深耕多元共融與人才發展，今年再次獲得多項肯定——連續五年榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，連續十年上榜《天下雜誌》「永續公民獎」、「人才永續獎」，榮獲《親子天下》「友善家庭職場獎」，以及TCSA台灣企業永續獎「台灣十大永續典範外商」等多項殊榮。

尤其HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，一向以嚴謹評選著稱，評核面向包括員工投入、文化共鳴與組織永續力。今年帝亞吉歐從360家企業中脫穎而出，連續五年蟬聯此獎，彰顯「以人為核心」的經營理念深獲肯定。

在現今職場，「人才永續」與「家庭支持」早已不是附加選項，而是企業競爭力的關鍵。帝亞吉歐始終相信，當員工面對人生的重要時刻，能擁有足夠的安心與選擇，是企業應該承擔的責任，也是對社會永續最實際的投入。帝亞吉歐因此以「友善孕育政策」為核心，推動優於勞基法的「26周全薪育嬰假」，希望打造一個既有彈性、又真正包容的家庭友善職場。

帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志表示，所謂的「人才永續」並不只是在談職涯發展，而是思考企業如何在同仁的每個人生階段，都提供足夠的支持。他強調，健全的制度能為組織與人才創造長期競爭力；當員工能安心迎接家庭、累積成長、追求夢想，自然能以最好的狀態投入工作，與企業一起打造更有韌性、也更具前瞻性的未來。

展望未來，帝亞吉歐將持續以永續與共融為核心價值，用更長遠的視野回應全球挑戰。每一項投入、每一個行動，都是在實踐品牌引以為傲的KEEP WALKING精神，讓這片土地更有溫度，也更有力量。長期以來外界的肯定，也進一步讓帝亞吉歐堅信，唯有與員工、產業、合作夥伴與社會攜手同行，企業影響力才能真正被擴大，並一起走向更美好的未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康