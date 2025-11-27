海外不動產投資轉熱 專家：墨爾本淨投報率約4%~7%、穩定收益受青睞

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
在台灣高力國際(Colliers International)任職多年的瑞地國際地產台北分公司執行長張左昇(左)27日表示，國人對投資澳洲不動產擁有龐大需求，因此今年10月已在台北成立「瑞地國際地產有限公司」直營分公司，目標兩年內成為台灣代理銷售澳洲不動產的第一品牌；右為澳洲總部銷售總監暨合夥人林璐。記者陳美玲／攝影
海外不動產投資風再起，專營澳洲不動產代理銷售的瑞地國際地產，深耕澳洲墨爾本、成立逾三年的跨國房產平台「瑞地國際」（NORD International）27日正式宣布在台成立直營分公司。

在澳洲工作、念書逾六年之瑞地國際地產台北分公司執行長張左昇27日表示，今年5月時，來台做澳洲不動產說明會時，兩天總成交17筆澳洲不動產、總交易金額約1,400萬澳幣、約新台幣2.8億元，交易表現令讓公司驚艷，決議深耕台灣。

在台灣高力國際(Colliers International)任職多年的張左昇指出，由於今年5月時，發覺國人對投資澳洲不動產擁有龐大需求，因此今年10月已在台北成立「瑞地國際地產有限公司」直營分公司，目標兩年內成為台灣代理銷售澳洲不動產的第一品牌。

張左昇分析，目前澳洲雪梨、墨爾本房地產呈現供不應求，主因2020年疫情衝擊，讓2022年供給出現斷層、加上當年重新開放移民簽證、需求暴增，且新冠疫情期間缺工、料漲，造成2020至2022年澳洲通膨飆升近8%，同步推升澳洲房價飛快。

張左昇表示，雖然2022年起，澳洲政府啟動升息抗通膨，2022年起房價漲幅收斂、趨於穩定，不過以近四年、每年住宅中位數的租金平均上漲10.2%，加上每年維多莉亞省新移民約12萬人，若以目前每周住宅租金800澳幣估算，再扣除各項稅費後，淨投報率約4%~7%，對於考量子女赴澳洲念書置產，或是有多餘資金尋找穩定投資報酬率的買方來說，是不錯資金配置標的之一。

展望未來兩年，張左昇指出，由於2026、2027年墨爾本房市住宅新增供給少，認為目前在澳洲、尤其是墨爾本置產是不錯投資項目。

張左昇表示，目前澳洲墨爾本1房新屋、總價約65~80萬澳幣（約新台幣1,330萬元至1,637萬元），兩房約100~150萬澳幣（約新台幣2,046萬元至3,069萬元），三房約200萬澳幣以上（約新台幣4,092萬元以上）。

張左昇指出，過去國人購買海外不動產，不僅出現消費糾紛，且有後續無人服務的「海外不動產孤兒」現象，「瑞地國際」雖成立三年，但從業人員不動產資歷逾10年，且在澳洲有公司、在台灣也是直營模式，「瑞地國際」不是銷售公司，而是長期的資產管理平台，讓台灣客戶享受到的是與墨爾本完全同步的原廠服務。

「瑞地國際」在台灣導入的「一站式服務」橫跨選屋、貸款、交屋、家具採買、租賃管理，甚至延伸至子女教育與家族信託等跨國需求。新建案買家無需支付仲介費(由開發商吸收)，後續僅收取標準租賃管理費。

在台灣高力國際(Colliers International)任職多年的瑞地國際地產台北分公司執行長張左昇指出，以近四年、每年住宅中位數的租金平均上漲10.2%，加上每年維多莉亞省新移民約12萬人，若以目前每周住宅租金800澳幣估算，再扣除各項稅費後，淨投報率約4%~7%，對於考量子女赴澳洲念書置產，或是有多餘資金尋找穩定投資報酬率的買方來說，是不錯資金配置標的之一。記者陳美玲／製表
澳洲 新台幣 墨爾本

