快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

俄烏戰後重建可望帶動鋼鐵需求 華新12月盤價調漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）27日發布12月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸1,000元，316附價維持平盤，200系及400系皆調漲每公噸500元。

華新表示，主要原料廢不銹鋼行情雖維持平盤，但受新台幣急貶影響，鋼廠部分原料採購成本面臨上行壓力；市場方面，俄烏戰爭已啟動和平協議程序，戰後重建需求可望帶動鋼鐵需求，加上新台幣走貶亦有利出口產業。綜合成本與市場情勢，並協助客戶迅速掌握接單契機，12月不銹鋼盤價除了316附價維持平盤外，其餘皆調漲。

新台幣 不銹鋼 市場

延伸閱讀

美俄通話遭外洩 俄外交顧問直言「此事無法接受」：將與美特使商議

美頻釋樂觀訊號 但俄烏有歧見的「小細節」暗藏三大魔鬼

川習通話分析：川想討論俄烏戰 習藉機談台灣

接班人角力…范斯、魯比歐爭調停俄烏主導權 歐洲心驚

相關新聞

開放旅宿業用移工 潘思亮：解決缺工就是解決觀光問題的起點

晶華集團今舉行耶誕點燈，對於政府預計在2026年第一季將開放中階移工進入旅宿業，過去屢次喊話政府晶華董事長潘思亮表示，目...

育嬰假有26周還全薪！台灣帝亞吉歐連續5年獲「亞洲最佳企業雇主獎」

全球知名酒精性飲料領導企業帝亞吉歐（DIAGEO）自1987年進入台灣以來，始終深耕多元共融與人才發展，今年再次獲得多...

全時監控降工安風險 國家住都中心2社宅獲金安獎

國家住都中心說，興辦的新北市「頂福安居」社宅與嘉義市「博愛安居」社宅，採全時監控並降工安風險，從被動防護轉為主動預警，在...

華友聯與三井不動產3度攜手 全新住宅建案動土、強調高標施工品質

華友聯（1436）27日於前鎮區經貿段舉行全新住宅建案動土典禮，全案為華友聯與台灣三井不動產第三度合作，以高標準施工品質...

台南再一處社宅啟動！宜居仁和170戶 公辦都更省公帑9.15億

台南市仁德區二空新村B區的「宜居仁和社會住宅」今天舉行動土典禮，為二空新村地區第二期社宅工程，是南市第5案動土的公辦都更...

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今天在新北市長侯友宜見證下，與宏匯公司、愛山林和甲山林共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。