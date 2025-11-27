中傑-KY印尼新廠10月底開工 最快明年底開出產能

製鞋廠中傑-KY董事長劉安哲今天表示，印尼東爪哇廠已於10月底開工，預計明年底或後年初開出產能。越南北𣴓廠已於今年第3季開始投產，依需求增加產能，今年年產能預期可達11.2萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430萬雙。

中傑-KY今天舉行線上法說會，除印尼東爪哇廠、越南北𣴓廠之外，劉安哲指出，印度廠已於第2季增設產線，今年的年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙；中國廠則因美中關稅戰，許多產能轉移到越南，盼新增中國品牌客戶消化產能。

中傑-KY表示，生產據點遍布中國、越南與印度，印尼新基地積極規劃中，未來10年，即2034年前達成年出貨量超過8000萬雙，實現規模倍增。除擴大規模外，中國、印度的在地產能，可直接服務當地龐大的內需市場，有利於爭取新品牌客戶。

中傑-KY解釋，受美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，使客戶下單趨於保守，今年營收面臨挑戰。第4季雖有新品牌客戶逐步貢獻營收，且部分客戶需求逐步回溫，但目前整體客戶訂單動能仍偏弱。

中傑-KY強調，正積極耕耘新品牌客戶，預期明年率先改善毛利率，出貨量能期待在明年第2季之後，有較明顯提升。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑-KY表示，擴產計畫穩步前進，今年資本支出預估約6000萬美元的目標不變。多國產能配置將提供既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶。

中傑-KY統計，2025年第3季歸屬母公司淨利為新台幣0.56億元，每股盈餘0.36元。累計今年前3季歸屬母公司淨利4.47億元，每股盈餘2.94元。第3季毛利率為9.8%，較去年同期減少3.9個百分點，主要由於部分中國廠產能利用率未達預期，以及中國基本工資調漲影響，加上關稅分攤和新產能投入的學習曲線等因素所致。