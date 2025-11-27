將捷奪「木柵公辦都更案」 預計2032年完工

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北市文山區木柵段一小段978地號等公辦都市更新立面透視圖。圖／將捷集團提供
將捷集團27日發布，拿下「臺北市文山木柵公辦都更案」最優申請人資格，該案整體規劃以「跳島綠化」與「全齡友善」為核心，未來也將與國家住宅及都市更新中心將攜手合作，致力推動木柵都市再生成為全齡宜居城區，從居住安全、健康促進、生活服務到社區照護，全方位引領都市住居的永續發展。

將捷表示，集團深耕公辦都更領域已超過16年，面對台灣日益嚴峻的「人屋雙老」及氣候變遷議題，此次是二度獲得台北市木柵地區的公辦都更案，始終堅持都更不只是改善老屋建築的硬體，更要注入全齡友善、綠建築與生態教育的設計思維，重塑社區與城市的連結，實現人居幸福的生活場景。

針對台灣邁入超高齡社會需求，集團提出打造「全齡友善社區」願景，營造社區中讓居住者可以自然互動與社交活動的空間，並將照護服務引入社區，讓社區成為在地健康老化的重要支點，實現「你的家或社區，應該好好陪你到老」的承諾。

在環境方面，將捷表示，「臺北市文山木柵公辦都更案」規劃中融入極具特色的「跳島綠化城市」概念，預計將森林生態系帶進城市生活圈，達成建築與環境共生；由社區內的空中花園往外延伸，串聯坐落於城市各處的綠地與公園，形塑出「連續綠色島嶼」，為居住者打開寬闊視野，創造隨時都能輕鬆慢活的舒適空間。

「臺北市文山木柵公辦都更案」建築面積達5,249平方公尺，規劃興建1棟26層住宅大樓及店鋪、1棟15層社會住宅及團體家屋，最快有望在2025年底完成簽約、2032年完工，將捷表示，以「區域型都市更新藍圖」為發展構想，將該案串聯預計2026年完工的木柵環狀線Y3站公辦都更案能量，打造連續完整的城市再生軸帶，從單一基地擴大至整體街廓的共榮願景，以木柵地區為軸心，公私協力共同推動台北市成為全齡友善宜居城。

