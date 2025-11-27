經部攜手統一超商、工研院 打造自動化門市取貨微型倉

經濟部商業發展署攜手統一超商與工業技術研究院合作建置的全國首座「自動化門市取貨微型倉」，7日於國立中央大學的統一超商X-STORE第九店正式亮相。經濟部商業發展署長蘇文玲出席央大女十四舍地下商場開幕典禮，她表示，此項服務科技的導入，可驗證智慧倉儲技術在零售門市的實際應用效益，未來將依驗證結果，將微型倉逐步推廣至校園、社區與商圈等場域，建立起全台智慧取貨服務網絡。

她表示，考量統一超商X-STORE無人超商的創新定位及學生族群對新科技的高度接受度，同時因校園宿舍包裹量龐大，是打造實證示範案例相當理想的環境。因此，首座微型倉選擇於國立中央大學進行實證示範。

此微型倉由商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」輔導，結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，運用工研院開發的「微型倉智慧調度系統」技術，可在有限空間內高效收納上百件包裹，全程自動化完成包裹入庫與出庫。民眾透過掃碼即可自助取件，無須經過櫃檯人工作業，不僅縮短取貨流程，也大幅減輕門市人員負擔。

導入微型倉的自動化作業後，包裹平均取件時間僅2至5分鐘，較人工流程縮短逾五成；包裹入店整理作業時間可節省約33%，包裹退貨處理效率亦提升超過一半。加上微型倉可獨立於店外運作，門市櫃檯空間可專注於商品展示與銷售，提升門市營收效益，展現了AI技術運用於零售營運中的多重價值。

商發署表示，該案展現政府推動「智慧商業」、「智慧零售」及「AI科技數位轉型」政策的具體成果，透過產官研合作，商業發展署將持續協助業者導入智慧科技，擴大應用場域，打造兼具創新與永續的新零售生態系。