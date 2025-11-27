高雄洲際酒店攜手資生堂國際櫃 推出「極上御藏．冬日悠然下午茶」

高雄洲際酒店BL.T33大廳酒吧，與日本知名護膚品牌資生堂國際櫃（SHISEIDO）再次攜手合作，推出夢幻奢華「極上御藏．冬日悠然下午茶」。這款雙人下午茶將於12月1日至2026年1月31日期間限量供應，以資生堂「極上御藏傳奇系列」皇室級奢養能量美學，為冬季打造一場優雅的味蕾饗宴。

本次聯名下午茶由高雄洲際酒店Delicatesse烘焙坊駐店主廚、法國藍帶出身的王健翰（Hank）操刀。位於高雄洲際酒店一樓的Delicatesse烘焙坊，嚴選頂級素材，以王健翰（Hank）主廚的卓越技藝詮釋西點食藝，從手作系列的經典糕點、麵包到精緻輕食，都以細膩工法展現高雄洲際酒店的高奢品味。主廚擅長以質地與香氣打造優雅層次感，讓每款作品都如同精品呈現。烘焙坊亦不定期推出以季節素材打造的限定禮盒，以高級訂製概念呈現專屬於當季的味覺儀式。

此次聯名合作，主廚以資生堂頂級「極上御藏傳奇系列」的極光綠金色調為靈感，將其故事巧妙轉化為甜點語彙，形塑兼具日式奢韻與靜謐意象的甜點風格。同時以產品主成分櫻花、茉莉與玫瑰香氣為創作主軸，打造精緻且富含儀式感的冬日美味，引領賓客在品味之際，感受SHISEIDO所蘊含的健康與美麗能量。

其中，主廚特別推薦的甜點品項「花香 Floral Aroma」，是以「極上御藏傳奇系列」櫻花與玫瑰元素為創作核心，Ruby巧克力包覆玫瑰香氣，內層藏有櫻花與白桃的柔雅風味。雙層花香與帶鹽味的櫻花細節交織，勾勒行家典藏的優雅味蕾層次；另一亮點甜點「珍珠 Pearl」打造出宛如珠寶般的晶透外型，巧克力脆殼中蘊含茉莉花萃風味，搭配柚子檸檬的俐落酸香，帶來冬季般清新而純淨的味覺體驗，每一口都驚喜綻放。

「極上御藏．冬日悠然下午茶」不僅是一場細膩的味覺體驗，更是連結美麗哲學的冬日饗宴，讓美從味蕾延伸至肌膚光采。凡享用此雙人下午茶，即可獲贈SHISEIDO資生堂極上御藏限量下午茶體驗禮 ，內含潔膚皂15ml、柔膚露25ml及傳奇精萃5ml。