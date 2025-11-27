房價大亂鬥！第3季六都成屋總價台中華廈年跌13% 北市住宅大樓漲逾12%

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
住商機構觀察實價登錄，最新今年第3季六都各類型建物成交總價表現，大部分皆呈現1%~2%上下震盪；六都中，跌幅最大分別為台中市華廈、台北市公寓及高雄市住宅大樓，三類物件跌幅皆達一成以上；不過，雙北市大樓產品卻逆勢出現上漲，又以台北市住宅大樓漲勢最兇、總價年漲幅達12.1%，桃園市公寓總價則出現年增9.5%，新北市住宅大樓年漲幅約1.6%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北市公寓與台中市華廈，具有低總價、低單價等優勢，惟此類物件多屬高屋齡，屋況好壞落差大，加諸有限貸令等因素，購屋族對老舊產品態度轉趨保守，因此較具有議價空間。

賴志昶指出，至於高雄市住宅大樓多屬新成屋，仍出現價格盤整，主因高雄受科技產業進駐與諸多建設議題挹注，疫情後吸引不少建商進駐，創造大量新成屋供給，惟適逢房市翻轉，投資、置產買盤散去，自住客亦出手謹慎，令此類物件較有賣壓，致使市況出現盤整趨勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在大環境衝擊之下，各類物件總價帶出現結構性盤整，不過也反映出部分物件具備獨特抗跌性的優勢，在房市翻轉氛圍籠罩之時，此類物件更值得購屋者關注；不過，消費者仍需回歸實際居住需求，並審慎評估產品未來性，避免短期追高，避免市場波動而造成財務負擔。

